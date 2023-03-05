بيوت "سكة" تنطق بالجمال

شهد مهرجان "سكة للفنون والتصميم" في دورته الحالية مشاركة فاعلة من 13 مستأجراً اتخذوا من بيوت "حي الفهيدي التاريخي" مقراً لهم، لعرض إبداعات نخبة من الفنانين والمبدعين من الإمارات والمنطقة وشتى أنحاء العالم.
وتجلت في المهرجان الذي يسدل ستائره مساء اليوم الأحد الموافق 5 مارس الجاري، إبداعات الفنانة الإماراتية فاطمة لوتاه عبر معرضها "أرض" المقام في "بيت 35"، حيث تنتج فيه مجموعة مشاريع فنية مبتكرة.
ويُعتبر "مجلس غاليري" الواقع في "بيت 52" مساحة خاصة للفنانين يعبرون فيه عن رؤاهم ويستعرضون تجاربهم المختلفة.
وفي نسخة المهرجان لهذا العام قدم المجلس المعرض الفردي للفنان البريطاني مات رايدر بعنوان "الهدوء"، مستلهماً أفكاره من المناظر الطبيعية الصحراوية المحيطة بنا، إلى جانب "ورشة عمل للألوان المائية" أشرف عليها البريطاني تريفور وو.
وأتاح متحف "بيت الخنير" لزوار المهرجان إمكانية التعرف على تاريخ الخنجر الإماراتي وتصاميمه وطرق استخداماته. جماليات ثقافية وقدم مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري، بين جدران "بيت 47" قائمة فعاليات جديدة تتواءم مع شعار المهرجان "إبداع يتجدد على نفس السكة"، من بينها "استيكانا كافيه"، وورشة عمل "إنكا الإماراتية اليابانية" التي تستكشف جماليات الثقافتين الإماراتية واليابانية. وأضاء على طرق "العلاج بالفن" وأهمية استخدام المواد الفنية والإبداعية كوسيلة للتواصل، فيما احتضن "بيت 26" ورش عمل تفاعلية مختلفة، من بينها ورشة "البيت المفتوح" والطهي الحي.
حامي المحيط وفتح مركز "عكاس للفنون البصرية" أمام زوار "سكة" أبواب "بيت 17" لاستكشاف إبداعات نخبة من الفنانين الإماراتيين، من بينهم راشد الملا الذي يعرض مجموعة أعماله الفنية "عد النجوم"، و"حامي المحيط"، و"لا تنخدع"، والفنانة مروة الحوسني التي تقدم "تحدي النفس".
ويُعرض أيضاً عمل "الظل" المستلهم من زخرفة "حي الفهيدي" المعمارية، والعمل التركيبي "الحلقة" وهما من إبداع الفنان جاسم العوضي، بينما يعرض الفنان فيصل الريس عمله التفاعلي "أناس من الفريج" الذي يجسد فيه رحلته بين الناس على ضفاف خور دبي، فيما عرضت المصرية مي مجدي عملها "الهوية" وتعبر فيه عن مثلت قوة المرأة. وضمن مشاركته في المهرجان، قدم معرض XVA المتخصص في الفن المعاصر من العالم العربي وإيران وشبه القارة الهندية، العمل التركيبي "رسالة إنهدوانا" للفنان حليم الكريم، إلى جانب المعرض الفردي لسوليمار ميلر تحت عنوان "يشهد علينا"، ويعكس فيه طريقة تفاعل البشر مع الطبيعة عبر الماضي والحاضر والمستقبل. تقاليدوحول "مركز تشكيل" غرف "بيت 10" إلى مساحات فنية مفتوحة أمام جمهور المهرجان، ليعرفهم عن كثب على أعمال نخبة من الفنانين، من أبرزهم: عبدالله لطفي، وأسماء بكر، وناتاليا كونفورتي، وأنجا بامبيرغ، وليا شتايلين، ومايك آرنولد، وفيكتور سيتالي، بينما يقدم مركز الفهيدي للفنون والثقافة "بازار الفهيدي"، بالإضافة إلى عمل تركيبي للفنان الإماراتي Capt.X. وتحت سقف "بيت 8"، حيث يقع مقر "جمعية التراث العمراني" اجتمعت نخبة من خبراء التراث العمراني الإماراتي، وقدمت مجموعة ورش متنوعة، بينما يمنح "مطعم الخيمة التراثي" زوار "حي الفهيدي التاريخي" فرصة التعرف على تقاليد المطبخ المحلي، وعيش تجربة الضيافة التقليدية. إبداعات فنية وفتحت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" أبواب بيوت 16 و31 و38 لعرض مجموعة من الأعمال تنتمي لمختلف أنواع الفنون لعدد من الفنانين، منهم: الإماراتيين وفا الفلاحي، ووداد سالم الكندي، وسارا الخيّال، وموزه الفلاسي، وبلقيس صابر، وشمسة العميرة، وفاطمة البدور، ومحمد المري، وسيف سعود الريامي، وحمد الجسمي، ومحمد أحمد الظنحاني، ومريم الحريز، وميثا العميرة، وروضة المزروعي، والزينة أحمد لوتاه، ويوسف القصاب، وسلطان صالح، وناصر النعيمي، وعبدالله الموسوي، ومريم الكثيري، والبحرينية فاطمة جواد، والسورية الأرمنية ستيفاني سانوسيان، ومهين كيم من كوريا الجنوبية، والإيرانيتان مليكا شاهين وندا سلمان بور، والفلسطينية أرين. كما شهدت البيوت الـ 3 مشاركة أكثر من 100 طالب وطالبة من كلية الفنون والمشاريع الإبداعية في جامعة زايد.