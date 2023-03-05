"أيام الشارقة التراثية" تصل إلى كلباء

على أرض حي الحصن التراثي، وبين أروقة بيوته القديمة التي فتحت أيديها ترحيباً بالضيوف، واستمراراً لدورها المهم في البناء التراثي الشعبي الإماراتي عامة والشارقة خاصة، افتتح الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، والدكتور عبدالعزيز المسلّم، رئيس معهد الشارقة للتراث، رئيس اللجنة العليا المنظمة لأيام الشارقة التراثية، فعاليات الدورة 20 لأيام الشارقة التراثية في مدينة كلباء، لتكون شاهدة على تراث هذه المدينة العريقة، وما تضمه من معالم وشواهد وقيم أثارت إعجاب الزوار.وقام راعي حفل الافتتاح الشيخ هيثم بن صقر القاسمي برفقة الدكتور عبد العزيز المسلم، بجولة شاملة، حيث شهدت أرض حي الحصن التراثي إقامة مجموعة من الفعاليات التراثية المحلية، والتي بدأت برقصة العيالة العريقة بمشاركة مجموعة من أبناء الإمارات الذين أدوا عدداً من الرقصات الشعبية بالألحان والإيقاعات المعروفة. وتضمنت إنشاد مجموعة من القصائد والأشعار التي نظمها أهل الإمارات قديماً وحديثاً، وتعكس في مضمونها مجمل حياتهم الشعبية وتصور جوانباً من مشاعرهم المختلفة، والتي تدعو الجميع الى التعاون والمحبة والكرم والفخر.

وتعبيراً عن ترحيب أهل كلباء بضيوف "الأيام"، قدم مجموعة من طلبة المدارس عدداً من الفعاليات المختلفة، أشادت بحب الإمارات للحرية والسلام، ودعمها لقيم التسامح والإنسانية، وتقديرها للتراث والثقافة والعلم والحضارة.

وقال صقر محمد، رئيس لجنة افتتاحات المناطق الوسطى والشرقية والحمرية، لأيام الشارقة التراثية: "تغمرنا جميعاً سعادة بالغة بتشريف الجمهور للحضور في هذا المكان الذي استعاد دوره البارز على يدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وهذه فرصة للتعرف على تراث الدولة والشارقة، نتطلع إلى أن تكون عاملاً مهماً من عوامل التواصل والبناء الحضاري بين الأمم والشعوب".

وأضاف: "يقام على هامش أيام الشارقة التراثية عدد من الفعاليات التي تتضمن ورشة الحكواتي، ومعرض مكتبة الموروث، حيث يستعد الحكواتي لاحتضان الأطفال الضيوف وذويهم لقص عدد من الحكايات الشعبية التراثية الإماراتية، بطريقته المحببة ولباسه المميز. وتستعرض مكتبة الموروث مجموعة من المصادر التي تتحدث عن الجوانب التراثية الإماراتية، لا سيما المتعلقة بالمثل والحكاية الشعبية واللهجة المحلية وعشقالإماراتي للبحر، إضافة إلى استعراض عدد من الأسماء التراثية وأدوارها البارزة في الحفاظ على ديمومة التراث المحلي وتقديراً لإسهاماته المتميزة في دعمه وتطوره ونشره".

وتأتي دورة العام الحالي ترجمة لشعار "التراث والإبداع"، حيث تواصل الشارقة تعزيز حضور ثقافة التراث المحلي في مختلف الفعاليات المقامة على أرضها، وذلك باستيعاب كل ما يمكن من جوانب تراثية، على الصعيد البيئي والعمراني والمجتمعي.