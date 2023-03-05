"الرحمانية بالشارقة" يحتفل بـ"حق الليلة" يومي 6 و7 مارس
"الرحمانية بالشارقة" يحتفل بـ"حق الليلة" يومي 6 و7 مارس
5 مارس 2023 12:56
الشارقة (الاتحاد) أنهى مركز الرحمانية بالشارقة استعداداته للاحتفال بمناسبة ليلة النصف من شعبان والمعروفة محلياً باسم "حق الليلة". وسيكون الأطفال وعائلاتهم على موعد مع الفرح والمرح والاحتفاء بالتراث يومي 6 و7 مارس الحالي في موقع المركز الكائن في قلب منطقة كشيشة في الشارقة. وهي منصة ترفيهية ثرية في سبيل ترسيخ التفاعل والتواصل الاجتماعي بين أفراد المجتمع ولا سيما الأطفال والنشء.
وأكد عبدالله الحريمل المدير التنفيذي لقطاع الشركات الجديدة في تعاونية الشارقة، أن هذه المناسبة الاجتماعية الأثيرة على القلوب لها مكانتها المتوارثة في التراث الإماراتي وفي منطقة الخليج عموماً. ويأتي احتفال المركز بهذه الفعالية سعياً منه لإيجاد منصة ترفيهية ثرية في سبيل ترسيخ التفاعل والتواصل الاجتماعي بين أفراد المجتمع ولا سيما الأطفال والنشء، وإدخال البهجة والسعادة على قلوبهم.
وأضاف الحريمل: سيكون الأطفال على موعد خلال يومي الاحتفال للاستمتاع في الردهة الرئيسة للمركز بلعبة المخلب العملاقة أو ما يسمى بالخطاف الصائد التي تتيح لهم فرصة مدهشة لالتقاط الحلويات اللذيذة واللعب الثمينة والدمى الجميلة، وبمساعدة من الوالدين والأصدقاء.
وأوضح أن مجالس أولياء أمور الطلبة والطالبات بإمارة الشارقة ستشارك للسنة الثانية على التوالي في هذه الفعالية من خلال توزيعات الحلوى على الأطفال ومرتادي المركز فضلاً عن تنظيم عدد من العروض الفنية والأنشطة التراثية والأهازيج.
افتتح مركز الرحمانية في مارس عام 2021، ويمثل إحدى الوجهات المجتمعية والتسويقية والترفيهية الرئيسة لسكان مدينة الشارقة والمناطق المجاورة لها. ويضم المركز العديد من الأقسام والمرافق بما فيها المحلات والمطاعم والسينما والخدمات والعلامات التي تلبي احتياجات الزوار والمتسوقين، على مساحة تمتد لأكثر من 58 ألف متر مربع.