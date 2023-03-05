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"تويتر" تطلق خدمة العلامة الزرقاء المدفوعة في 20 دولة إضافية

"تويتر" تفرض 8 دولارات مقابل العلامة الزرقاء
5 مارس 2023 11:01

أطلقت شركة منصة التواصل الاجتماعي تويتر،  خدمتها مدفوعة الاشتراك تويتر بلو في 20 دولة إضافية في أوروبا؛ ومنها هولندا وبولندا وأيرلندا وبلجيكا والسويد ورومانيا وجمهورية التشيك.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى ارتفاع عدد الدول الموجودة فيها خدمة تويتر بلو  إلى 35 دولة في مختلف أنحاء العالم.

تم إطلاق هذه الخدمة  لأول مرة في ديسمبر الماضي بعد نحو شهرين من استحواذ الملياردير الأميركي إيلون ماسك على شركة تويتر في أكتوبر الماضي مقابل 44 مليار دولار تقريبا.

ويدفع المستخدم 8 دولارات شهريا مقابل توثيق حسابه وإضافة علامة التوثيق الزرقاء المعروفة إلى صفحة الحساب.

وفي وقت لاحق  أضافت الشركة مزايا جديدة لمستخدمي خدمة تويتر بلو  مثل إمكانية بث فيديوهات تصل مدتها إلى 60 دقيقة وتغريدات طولها يصل إلى 4000 حرف، ومنحهم أولوية في المحادثات.

كما تتيح الخدمة مزايا مثل تعديل التغريدات وقراءة الموضوعات المتصلة.

ولزيادة عدد المشتركين في الخدمة المدفوعة  تتيح تويتر  اشتراكا سنويا مقابل 84 دولارا. وخلال الأسابيع القليلة الماضية، أطلقت  تويتر أيضا اشتراكا سنويا لمستخدمي نظامي التشغيل آي.أو.إس وأندرويد للأجهزة الذكية مقابل 114 دولارا.

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المصدر: وكالات
موقع تويتر
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