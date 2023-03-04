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«ميتا»: تخفيض أسعار خوذة الواقع الافتراضي

«ميتا»: تخفيض أسعار خوذة الواقع الافتراضي
5 مارس 2023 01:31

نيويورك (أ ف ب)

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قررت شركة «ميتا» تخفيض سعر خوذتها «كويست» للواقع الافتراضي، بنسبة 33% وسعر خوذة من طراز آخر بنسبة 14%، وستُباع خوذة «كويست برو» المخصصة للمحترفين بألف دولار بدل 1500 دولار، اعتباراً من اليوم في الولايات المتحدة وكندا، و15 مارس في مختلف البلدان المُتاحة فيها، أما خوذة «كويست 2» المخصصة أكثر للألعاب، فستُطرح بسعر 430 دولاراً بدل 500 دولار، اعتباراً من اليوم في نحو 20 بلداً، ويراهن مارك زاكربرغ على ازدهار عالم ميتافيرس الموازي، الذي يمكن الولوج إليه من خلال أكسسوارات للواقعين المعزز والافتراضي.

ميتا
الواقع الافتراضي
الولايات المتحدة
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