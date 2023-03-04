رتبة «الراقص النجم» لمورو وأونيل

باريس (أ ف ب)

منحت أوبرا باريس الراقصين الفرنسي مارك مورو والنيوزيلندية هانا أونيل رتبة «الراقص النجم» بعد مشاركتهما في أداء «باليه إمبريال» لجورج بالانشين في قصر غارنييه، ونال قرار الدار الذي أُعلن من على المسرح، إشادة من الجمهور وفرقة الباليه، فيما بكى مارك مورو تأثراً، وباتت هانا أونيل (30 عاماً) واحدة من الراقصين القلائل الذين حظوا بهذه الرتبة، فيما حصل مارك مورو (36 عاماً)، على رتبة راقص أساسي عام 2019، وتولى مدير أوبرا باريس ألكسندر نيف منح الرتبة للراقصين، نزولاً عند اقتراح مدير الرقص في خوسيه مارتينيز.