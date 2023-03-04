3 روبوتات «شقيقات» في «قمة المستثمرين»

(وكالات)

أبهرت الروبوتات «سيتا» و«أيودا» و«ميني سيبيريا»، زوار قمة المستثمرين العالميين 2023 المنعقدة في مدينة فيساخاباتنام الهندية، وحرصت شركة روبوكوبلر على تقديم الشقيقات الثلاث بطرق مختلفة، حيث ترتدي «سيتا» زياً تقليدياً ومجوهرات، وتم تصنيعها لمتحف قهوة وادي أراكو، حيث تستطيع «سيتا» شرح خطوات تصنيع القهوة بعد قطف حبوب البن، ويمكنها التحدث بـ«الإنجليزية والتيلجو والتاميلية»، فيما تحرص الروبوت «أيودا» على تلبية طلبات وخدمة المرضى في المستشفيات، مثل إحضار الأدوية والمواد الطبية، كما أثبتت «أيودا» نجاحها في خدمة عملاء الفنادق، بينما تهتم «ميني سيبيريا» بالشؤون الأمنية والتعرف على الأشخاص في المطارات والأماكن العامة.