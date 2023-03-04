«وارنر براذرز أبوظبي» تحتفل في «كوميك كون»

أبوظبي (الاتحاد)

احتفالاً بالذكرى المئوية لتأسيس علامة «وارنر براذرز»، تستقبل «عالم وارنر براذرز أبوظبي» ضيوفها بتجارب ترفيهية غامرة خلال مشاركتها في معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، «كوميك كون 2023» الذي يُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتشارك المدينة الترفيهية المغطاة، الأولى على الإطلاق، والتي تحمل علامة «وارنر براذرز»، بالجناح الأكبر في المعرض، ويتميز الجناح بالعديد من الألعاب والتجارب الترفيهية، وفرصة اللقاء والتفاعل مع شخصيات الأنيميشن و«دي سي سوبر هيروز» المحببة. وتأتي مشاركة «وارنر براذرز أبوظبي» تحت شعار «الاحتفال بكل قصة»، احتفاءً بمرور 100 عام على إنتاج أروع القصص والأفلام العالمية وشخصيات «دي سي» الشهيرة التي عشقتها الأجيال على مدار السنين.

وسيكون الضيوف من مختلف الأعمار على موعد مع أوقات ترفيهية مميزة وفرصة التقاط أجمل الصور مع شخصياتهم المفضلة، مثل «باتمان» و«سوبرمان» و«سوبر غيرل»، وشخصيات «لوني تونز»، مثل «دافي داك» و«تويتي» و«سيلفستر»، و«باغز باني» الذي سيتألق بملابس «سوبرمان»، بالتزامن مع فعالية «موسم سوبرمان» التي تستضيفها «وارنر براذرز أبوظبي» وتستمر حتى 19 مارس.

وتتاح الفرصة لضيوف الجناح للفوز بجوائز مميزة خلال مسابقة «عجلة الحظ» وتجربة «صندوق الألغاز»، كما يمكن المشاركة في العديد من التحديات واختبارات الذكاء داخل متاهة المرايا في تجربة «بيت عجائب ذا جوكر»، حيث تنتظرهم شخصيات سوبر- فيلنز، مثل «هارلي كوين» و«ذا جوكر» للقائهم والتفاعل معهم. وللمزيد من أجواء البهجة والمرح، سيتمكن الضيوف من مشاهدة سيارة «باتموبايل» التي تم نقلها من فندق وارنر براذرز ـ أبوظبي إلى «كوميك كون 2023».