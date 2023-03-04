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دبي تستضيف حفل فيينا الأوبرالي الأسطوري

من أجواء حفل سابق في فيينا (من المصدر)
5 مارس 2023 01:31

دبي (الاتحاد) 

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لأول مرة في الشرق الأوسط، تستضيف دبي حفل فيينا الأوبرالي الكلاسيكي الأسطوري الشهير عالمياً، الخميس 9 مارس، وستكون نخبة من أفراد المجتمع على موعد مع النسخة الأولى من هذا الحدث التاريخي الذي يقام في فندق هيلتون دبي الحبتور سيتي. 
وباعتباره أحد أبرز الفعاليات لعام 2023، سيضم الحفل المُبهر نخبة من أكثر الفنانين النمساويين والعالميين شهرة، بالإضافة إلى فناني الأداء من مؤسسات مرموقة مثل دار أوبرا فيينا، والأوركسترا السمفونيّة التابعة للقوات المسلحة النمساوية، وأوركسترا «إل بي سوينغ» من لندن.
تبدأ الأمسية بافتتاح ضخم لعروض الرقص المزدوج التي صمّمت بعناية لهذه الفعالية تحت إشراف أفضل مصممي الاستعراض، بالإضافة إلى رقصة «ميدنايت كوادريل» النمساوية التقليدية. 
وتعود أصول هذه الفعالية العريقة إلى العام 1814، عندما باشرت الطبقات الاجتماعية الملكية والأرستقراطية في أوروبا البحث عن تأمين أجواء ترفيهية بعدما أنهكتها الحروب النابليونية، حيث أخذت الفعاليات الثقافية بالازدهار شيئاً فشيئاً حتى وصلت إلى ذروتها عبر حفلات فيينا الأسطورية، التي تمزج أفضل ما في الثقافة الأوروبية، مع مآدب المأكولات الفاخرة وأجواء الترفيه الراقية.
وهذه الفعالية التابعة لمؤسسة ثقافية عريقة كدار أوبرا فيينا، أدرجتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» رسمياً كجزء من التراث الثقافي غير المادي، أو ما يعرف بالتراث الحي المتمثل بالممارسات والتمثيلات والتعبيرات والمعارف والمهارات التي تتناقلها المجتمعات من جيل إلى آخر، وبينها التقاليد الشفهية وفنون الأداء والممارسات الاجتماعية والطقوس والمناسبات الاحتفالية.

دبي
هيلتون دبي
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