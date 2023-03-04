الأحد 5 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

مشكلة تقنية يسببها "واتساب" لجهازك.. إليك الحل

مشكلة تقنية يسببها "واتساب" لجهازك.. إليك الحل
4 مارس 2023 10:55

 

"واتساب" تطبيق تواصل فوري مرن الاستخدام إلى أبعد الحدود، وهو ما جعله واسع الانتشار حيث يستعمله أكثر من ملياري شخص حول العالم.

وبات "واتساب" لكثير من هؤلاء الوسيلة الأساسية في العمل والتواصل مع الأصدقاء والعائلة وتلقي الأخبار وغير ذلك من الاستخدامات.

وينسون في خضم ذلك، أن الصور والفيديوهات التي ترد عن طريق التطبيق تستهلك جزءا كبيرا من ذاكرة الهاتف، لكونها تخزّن فيها.

ويفاجئون بتنبيه من الهاتف يقول إن الذاكرة ممتلئة عن آخرها، على الرغم من أنهم لا يحمّلون تطبيقات كثيرة، ولا يصورون كل يوم فيديوهات.

ولا تحدث هذه المشكلة في الهواتف ذات الذاكرة المحدودة التي تبلغ سعتها 64 غيغابايت فقط، بل يمتد الأمر إلى الهواتف التي ذاكرتها 128 غيغابايت وأكثر. 

أخبار ذات صلة
تقنية جديدة تشحن هاتفك بـ 4 دقائق و54 ثانية!
لا تتجاهلها.. 4 خطوات ضرورية قبل تنزيل أي تطبيق على هاتفك

تبدأ المشكلة مع تراكم هذه الوسائط على ذاكرة الهاتف، حتى لو نقر المستخدم على خيار (Never)، أي "أبدا" في خانة (save to Camera Roll)  داخل "إعدادات واتساب"، وتعني حفظ الصور والفيديوهات في شريط الكاميرا الخاصة بالهاتف.

ويقول موقع "wired" التقني إن "واتساب" يحمّل الصور والفيديوهات الواردة إليك على الهاتف بشكل تلقائي.

الحل يبدأ بالتأكد من حجم المساحة التي تحتلها رسائل "واتساب" على هاتفك بالخطوات التالية:

  •     الذهاب إلى الإعدادات الخاصة بالهاتف وليس التطبيق.
  •     النقر على رمز ذاكرة الجهاز، يحث يظهر لك أكثر التطبيقات استهلاك للذاكرة في أعلى الصفحة، كما في حالة هواتف "آيفون".
  •     إذا كان المستخدم يعتمد كثيرا على الصور والفدييوهات في "واتساب" سيظهر في صدارة القائمة.

وفي حال أراد المستخدم التخفيف من حجم الذاكرة التي يحتلها "واتساب" على هاتفه، عليه القيام بما يلي:

  •     التوجه إلى إعدادات "واتساب".
     
  •   النقر على خانة الذاكرة  (Storage and Data).
     
  •   وبعد ذلك، النقر على (Manage Storage)، وستظهر لك حينها أكثر الحسابات التي أرسل أصحابها وسائط متعددة احتلت مساحة كبيرة من ذاكرة الهاتف.
     
  •   وبوسع المستخدم في النهاية النقر على أي حساب لحذف الصور والفيديوهات والوثائق الواردة منه، إما عن طريق حذف كل واحدة منها على حدة أو حذفها كلها، بحسب الحاجة.

ولكون هذه المشكلة تبدو مزعجة لكثيرين، خصص لها "واتساب" صفحة كاملة في مركز المساعدة التابع له. 

المصدر: وكالات
واتساب
الهواتف الذكية
آخر الأخبار
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
الإمارات
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
3 مارس 2023
مبابي يقتنص اللقب التاريخي
الرياضي
مبابي يقتنص اللقب التاريخي
اليوم 02:37
«ريمونتادا» سان جيرمان تُسقط نانت
الرياضي
«ريمونتادا» سان جيرمان تُسقط نانت
اليوم 02:33
إشبيلية يغرق في «بحر السداسية»
الرياضي
إشبيلية يغرق في «بحر السداسية»
اليوم 02:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©