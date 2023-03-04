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كم ساعة يجب أن ينام طفلك؟

كم ساعة يجب أن ينام طفلك؟
4 مارس 2023 10:21

 

يعاني الآباء في مرحلة ما من مراحل حياة أطفالهم، بسبب صعوبات عدة مرتبطة بتنظيم وقت النوم ليلا والاستيقاظ صباحا.

ونصحت خبيرة النوم البريطانية جينيفر روبنسون، بأن يحصل الأطفال من عمر 9 أشهر إلى 7 سنوات على 12 ساعة من النوم يوميا، مع الالتزام الصارم بمواعيد النوم والاستيقاظ.

واعتبرت أن "النوم في تمام السابعة مساء والاستيقاظ في تمام السابعة صباحا، هو الهدف الذي يجب أن نسعى للوصول إليه".

وأضافت: "في حال كان الطفل يستيقظ في السادسة صباحا، فالأمثل في هذه الحال تقديم وقت الخلود إلى السرير لمدة ساعة".

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وأكملت: "الطفل الذي يبلغ عمره 9 أشهر يجب أن ينام 12 ساعة، ويستمر على هذا النهج حتى عمر 7 سنوات".

لكن بالنسبة للطفل قبل بلوغه 9 أشهر، تكون عادات النوم لديه مختلفة وترتبط بعدد الساعات التي يغفوها أثناء النهار.

وتابعت المتخصصة أن الأطفال عندما يدخلون الحضانة أو المدرسة يصبحون أكثر عرضة للتعب بسبب ما يبذلونه من مجهود على مدار اليوم، مضيفة أن "إحدى علامات هذه الحالة تكمن في نوم الطفل بالسيارة أو الحافلة في الطريق إلى المنزل" بحسب سكاي نيوز العربية.

وأكدت أنه "في هذه الحالة من المفضل أن نقدم توقيت النوم إلى السادسة مساء حتى يتمكن الأطفال من أخذ القسط الكافي من الراحة".

المصدر: وكالات
الأطفال
النوم العميق
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