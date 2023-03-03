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عرض أزياء مسقط.. إبداع بتوقيع عربي

عرض أزياء مسقط.. إبداع بتوقيع عربي
4 مارس 2023 01:26

(أبوظبي، وكالات)

نجح مصمم الأزياء المصري الشهير هاني البحيري والمبدعات العُمانيات زينب البلوشي وهبة الكيومي ومروة الهنائي وغيرهم في رسم لوحة جمالية للأناقة العربية المعاصرة خلال عرض أزياء مسقط، واستمتع عشاق الموضة في سلطنة عُمان بمجموعات مبتكرة تحمل توقيعات عربية خالصة، تعكس خصوصية الخطوط العُمانية واللمسة المصرية في التصميم.

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وتهادت العارضات في تصميمات راقية غلب عليها اللون الأبيض، لكن حضوره الطاغي لم يحل من دون ظهور قطع جميلة اختار لها مصمموها ألواناً ساخنة تراوحت بين الوردي والأخضر الداكن والأخضر الفاتح.

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