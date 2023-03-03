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الأعمال الفنية تحقق الأمان على الطرق

الأعمال الفنية تحقق الأمان على الطرق
4 مارس 2023 01:27

لونيبورج (د ب أ)

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اكتشف باحثون ألمان أن وجود تماثيل أو أعمال فنية على جانب الطريق يمكن أن يجعل السائقين يبطئون سرعة سياراتهم، ويجعل الحياة في المدن أكثر أماناً وراحة. ووضع الباحثون أعمالاً فنية ذات ألوان زاهية على جانبي الطرق في اثنين من التجمعات السكنية بألمانيا، ثم رصدوا تأثير ذلك على سلوك السائقين.
واكتشف الباحثون أن السائقين خفضوا سرعة سياراتهم على تلك الطرق في منطقتي أميلينجهاوزن وأوترسبرج بشمال ألمانيا. وبحسب الدراسة، فإن الأعمال الفنية تشجع السائقين على التفكير، كما أنها تجذب انتباههم من دون أن تمثل خطراً على سلامة القيادة.

الأعمال الفنية
السلامة على الطرق
ألمانيا
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