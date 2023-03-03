كهف الوحوش.. 8 آلاف لوحة في الصخر

شعبان بلال (القاهرة)

رسومات وبصمات ولوحات محفورة في الصخور والأحجار، تعود لآلاف السنين تزين كهف الوحوش بمحافظة الوادي الجديد المصرية، تجعل منه تحفة فنية طبيعية تجسد مراحل كاملة من تاريخ البشرية.

على هضبة في منطقة نائية في أقصى جنوب غرب مصر تسمى منطقة الجلف الكبير الجبلية بالصحراء الغربية، نجح مستكشف مجري يدعى لازلو ألماسي في اكتشاف هذا الكهف الذي يدعى أيضاً كهف السباحين في أكتوبر 1933، يحتوي على رسومات لأشخاص يسبحون، نقشت على الصخور منذ أكثر من 10 آلاف سنة مضت أثناء العصر الجليدي.

يبلغ عرض الكهف نحو 17 متراً وارتفاعه 7 أمتار، ويضم آلاف اللوحات الملونة التي تجعل منه قاعة معارض ضخمة، فقبل 7 آلاف سنة، وتحديداً في بداية العصر الحجري الحديث، عكف الإنسان في هذا الوقت على تأريخ حياته وطقوسه والطبيعة التي يعيش فيها بنقش ما يقارب 8000 لوحة ملونة.

وتزين الجزء الشمالي من الكهف صفوف من النقوش والرسوم لأشخاص في أحجام مختلفة تعرض أجزاء منها للتلف أو التشويه بفعل الزمن، في حين يحتوي الجزء الجنوبي منه، والذي يعد الأغرب والأكثر أسطورية، على رسومات للكثير من الرجال، يتحركون ناحية وحش ضخم دون رأس، أسفلهم رجال يسبحون.

وسجل المصريون في هذا الكهف حياتهم قبل التاريخ برسومات محفوظة جيداً بأصباغ حمراء وصفراء وبيضاء وسوداء لمجموعات من الكفوف والأيادي والمخلوقات البشرية والأسطورية، وصور لحيوانات مثل الزراف، والنعام والغزلان، كما قام بتربية الغنم والماعز.

وبحسب خبراء آثار، فإن هذه الرسومات تعبر عن الحد الفاصل بين فترتين من العصر الهولوسيني، والذي يمتد من 12 ألفاً قبل الميلاد وحتى اليوم، موضحين أن مناخ الصحراء في ذلك الوقت كان رطباً ومطيراً، بل إن «وادي صورة» بالصحراء الغربية، وبالقرب من كهف الوحوش، كانت هناك بحيرة كبيرة، وفي عام 4000 قبل الميلاد حدث تغير مناخي جعل المنطقة قاحلة.

ويقول خبير الآثار المصري الدكتور مجدي شاكر: «إن هضبة الجلف الكبير تقع في منطقة نائية جنوب غرب مصر مساحتها 7770 كيلومتراً مربعاً، وتتكون الهضبة من الحجر الجيري والرملي وترتفع بمقدار 300 متر فوق سطح الصحراء، ونحو 1000 متر فوق سطح البحر، والهضبة مشهورة بجمالها وأهميتها الجغرافية والرسومات والمنحوتات الصخرية التي تصور الحياة الحيوانية ومستوطنات بشرية تعود إلى عصور ما قبل التاريخ».

رسوم الأشخاص

أشار شاكر لـ «الاتحاد الأسبوعي»، إلى أن رسوم الأشخاص في كهف السباحين لم تكن مشابهة لأشخاص حقيقيين، وإنما استخدمت طريقة اختزالية في تنفيذها بلون وحيد هو الأحمر الداكن، وبذلك اختزل الفنان بقية الألوان والتدرجات وأي تميزات للتشابه مع الواقع، بل رسم الأشخاص جميعهم وهم يسبحون أو يغطسون بأسلوب تجريدي.

ولا تقتصر رسومات الكهف على التي رسمها الإنسان، لكن أيضاً هناك رسومات طبيعية، ففي عام 2016 نشر فريق بحثي دراسة من معهد ماكدونالد للبحوث الأثرية تم إجراؤها على 13 بصمة للأيدي الصغيرة، ترجع إلى السحالي الصحراوية، محفورة في الحجر.