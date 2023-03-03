في المدرسة والبيت.. كيف نطور الذكاء الاجتماعي؟

د. شريف عرفة

في عالم اليوم أصبح الناس أكثر انعزالاً عن ذي قبل. كل شخص منكب على شاشة جهازه، غارق في عالمه الخاص، منهمك في عمله أو منشغل في التسلية. ويبدو أن لهذا تأثيراً على مهارات التواصل في العالم الواقعي، خصوصاً في الجيل الجديد الذي مر بفترة التباعد الاجتماعي واعتاد العوالم الرقمية.

أهمية الذكاء الاجتماعي:

الأذكياء اجتماعياً، هم الأشخاص الذين يستطيعون التعامل بكفاءة مع الآخرين. وهي صفة مهمة تؤدي لكثير من المكاسب النفسية، فغالباً ما يكون الأذكياء اجتماعياً محبوبين ممن حولهم.. تكون علاقاتهم الشخصية والمهنية أفضل وأكثر استقراراً ما يجعلهم أكثر نجاحاً مهنياً. إذ أنهم يستطيعون العمل بكفاءة ضمن فريق عمل أو تولي مناصب قيادية بما تتطلبه من حل الخلافات وإيجاد التفاهمات. ببساطة، مهارات الذكاء الاجتماعي ضرورية لأننا لا نعيش وحدنا في هذه الحياة!

لكن، هل يمكن اكتسابها أو التدرب عليها؟

تقول الدراسات العلمية، أن نعم!

تدريبات عملية:

في دراسة تحمل عنوان «تعزيز الذكاء الاجتماعي باستخدام أسلوب لعب الأدوار التجريبي»، نشرت في كتاب «علاج القبول والالتزام: النظرية المعاصرة والبحث والتطبيق» للباحثين ليندا بيليش وجوزيف سياروتشي، وجدا أن من أنجح الأساليب لتطوير مهارة الذكاء الاجتماعي، هي: لعب الأدوار! أي أن ينخرط الشخص في لعبة تمثيلية فيها موقف افتراضي، يشجع الشخص على ممارسة مهاراته الاجتماعية ووضعها موضع التطبيق العملي، لرؤية رد فعلها على الآخرين، وسماع رأيهم فيما حدث. إذ يشبه الأمر التدريب قبل نزول المباراة.

هذه التدريبات يمكن تطبيقها في الدورات التدريبية في الشركات أو في المدارس.. كما يمكن للأبوين تطبيقها مع أبنائهم لو استطاعا صياغتها في شكل لعبة.

تتضمن هذه الطريقة محاكاة المواقف الاجتماعية الواقعية، والسماح للأفراد بممارسة مهاراتهم الاجتماعية في هذه البيئة الآمنة. وهذه هي الخطوات:

1- حدد المهارات الاجتماعية التي تريد التركيز عليها «مثل: التعاطف، الاستماع الفعال، فهم الآخر، حل النزاعات، الإقناع، التعارف... إلخ».

2- صمم سيناريوهات تتطلب ممارسة هذه المهارة الاجتماعية.

مثال 1: حل النزاعات

الموقف: خلاف بين اثنين من زملاء العمل حول الموعد النهائي للمشروع. الأول موافق على الموعد، والثاني يعتقد أنه غير واقعي وغير معقول. يبدأ الزملاء بالتعبير عن مواقفهم وأسباب تفكيرهم بهذه الطريقة، بهدف تسوية النزاع من خلال إيجاد حل مقبول للطرفين. يجب على زملاء العمل الاستماع إلى وجهات نظر بعضهم بعضاً، ومحاولة فهم أسبابهم، والتعبير عن احتياجاتهم واهتماماتهم بطريقة محترمة وغير تصادمية.

مثال 2: التعاطف

الموقف: يأتي إليك أحد أفراد الأسرة وهو يواجه مشكلة. فرد من العائلة يعبر عن مشكلته وكيف يشعر بها. والآخر مستمع داعم ومتفهم، ويظهر مهارات الاستماع النشط والتعاطف. يبدأ أفراد الأسرة بمشاركة مشكلتهم والتعبير عن مشاعرهم. يجب أن على المستمع الإصغاء جيداً، وأن يقوم بالتواصل البصري، والإيماء، والتعبير عن التفهم والدعم.

مثال 3: التعارف

الموقف: موظف جديد يأتي للشركة، أو مدعو في حفلة لا يعرف فيها أحداً، أو طفل يحاول التعرف على أطفال جدد في ساحة اللعب.. يحاول المشارك الأول التعرف وجذب أطراف الحديث مع الآخرين. يجب عليه إيجاد طريقة مناسبة لذلك

4- في النهاية يتم أخذ الآراء والملاحظات التي تتعلق بأداء المشاركين، لتقديم النصائح والمقترحات المناسبة.

5- التكرار والصقل: تكرار ما سبق - بنفس السيناريو أو سيناريوهات جديدة - مع الآخذ بالملاحظات التي قيلت. الغاية الحقيقية لدورات التنمية الذاتية، هي تدريب الإنسان على مواجهة الحياة العملية.. ومن أهم المهارات التي ينبغي غرسها في أنفسنا وأطفالنا هي التمتع بقدر أكبر من «الذكاء الاجتماعي» الذي يضمن لهم حياة أفضل.