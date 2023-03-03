د. شريف عرفة يكتب: أساليب اللا-تربية!

حين يأتي الحديث عن التربية، عادة ما تقسم الأبوة/ الأمومة إلى 4 أنواع رئيسية، هي:

- التربية التسلطية «حيث للوالدين السلطة المطلقة وعلى الطفل الطاعة»

- والتربية التساهلية «حيث رغبات الطفل مهمة وعلى الأهل التساهل معها»

- والإهمال «ترك الطفل وعدم رعايته!»

- والتربية التشاركية «حيث القرارات بالتفاوض بين الوالدين والطفل».

وغالباً ما يتم الترويج للنوع الأخير الذي تكشف الأبحاث عن أنه مفيد فعلاً في صقل شخصية الطفل.. لكن.. هناك نوع آخر وجدوا أنه ليس سيئاً! انظر للقائمة السابقة وحاول أن تخمن.. أيهم؟

هل انتهيت؟ حسناً.. بالطبع، إهمال الطفل أو التسلط عليه سوف يسحق شخصيته.. لكن هناك دراسات تشير إلى أن التربية التساهلية ليست بالسوء الذي يظنه البعض!

على سبيل المثال، في دراسة في إسبانيا شملت 2131 شخصاً، تحمل عنوان «أساليب الأبوة/ الأمومة وعلاقاتها بالتكيف الشخصي والاجتماعي بعد المراهقة: هل الأدلة الحالية كافية؟» تقول الباحثة صوفيا جيمينيز سيرانو وزملاؤها من جامعة فالينسيا، ما مفاده:

- «الأطفال من العائلات المتساهلة سجلوا درجات أعلى في التعاطف مع الذات، وكانوا أقل في العدوانية الجنسية، وأقل عصبية من غيرهم. وتتساءل نتائجنا بجدية عما إذا كانت صرامة التربية ضرورية في مرحلة الطفولة وبعد فترة المراهقة..».

تتكرر هذه النتيجة العجيبة في دول مثل تركيا والمكسيك والبرازيل، حيث توضع التربية التساهلية جنباً إلى جنب مع التربية التشاركية، في تحقيق أهداف تربوية مثل: تحسين التقدير الذاتي والتوافق النفسي الاجتماعي والكفاءة الشخصية والابتعاد عن السلوكيات المنحرفة... إلخ.

يمكنني - ببساطة - أن أتجاهل هذه النتائج ولا أقدمها للقارئ، كما يفعل أغلب الكُتاب.. لكن تعال لا نتجاهل هذه الأدلة ولنفكر فيها.. ما تفسير هذه النتائج العجيبة؟

فلنحاول الإجابة عن هذا السؤال.. لو لاحظت النطاق الجغرافي لهذه الدراسات، تجد أننا نتحدث عن شعوب أميركا اللاتينية وحوض البحر المتوسط.. شعوب عاطفية.. حميمة.. دافئة.. هذه الخصوصية الثقافية ربما تخلق الاحتياج النفسي للتعبير عن المشاعر للأبناء أكثر من الشعوب الفردية التي لا تعطي نفس الوزن للعلاقة الأسرية.. هل ينطبق هذا على الثقافة العربية؟ يبدو ذلك.. وجدتُ دراسة تقارن نمط التربية في الأسر العربية التقليدية من ناحية، والأسر الإسرائيلية الغربية من ناحية أخرى، فوجدت الدراسة تفضيلاً عند الأسر العربية للتساهل والرفق بأبنائهم أكثر من المجموعة الأخرى «أسنات دور وزملاؤها، 2010، جورنال أوف أدالت ديفيلوبمينت».

لماذا أقول هذا الكلام؟

بالطبع، المبالغة في التساهل مع الطفل لدرجة التدليل المطلق وتلبية رغباته كافة دون مساءلة أو عواقب هي الطريقة المثلى لإفساد شخصيته وقدراته على مواجهة الحياة.. لا خلاف في ذلك.. لكن من الضروري أن نعرف أن المبالغة في التربية التشاركية، قد يحولها لمقايضات مادية.. كل شيء نظير شيء، وكل مكافأة نظير إنجاز، وكل قرار يحتاج لتفاوض..

بينما في بعض الثقافات، قد يحتاج الابن الشعور بقوة العلاقة التي تربطه بوالديه.. أن تتساهل - أحياناً - بدافع التعبير عن الحب وبناء الثقة لهو هدف في حد ذاته.. لأنهم ليسوا آلات.

خلاصة القول..

«أساليب التربية الحديثة» التي تقرأها في كتب أميركية غالباً، لا ينبغي أن تنزع من سياقها الثقافي لنطبقها في مجتمعات أخرى أكثر ترابطاً اجتماعياً في الأساس..

حسب نتائج الدراسات - وليس رأيي - فإن التربية التساهلية مفيدة في بعض الثقافات.. ربما يعني هذا أن التربية التشاركية يجب ألا تتعارض مع بعض التساهل المفيد للعلاقة ذاتها، دون إفراط بالطبع..

أضف إلى ذلك، أن الغاية من تربية طفل، تختلف عن الهدف من تدريب حيوان!

ألا تتفق معي في هذا؟