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لطيفة بنت محمد تزور «سكة للفنون والتصميم»

لطيفة بنت محمد خلال جولتها في المهرجان (وام)
4 مارس 2023 01:26

دبي (الاتحاد)

زارت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» وعضو مجلس دبي، النسخة الـ 11 من «مهرجان سكة للفنون والتصميم»، أحد أبرز الأحداث الفنية الإبداعية التي تستضيفها دبي، والذي يقام هذا العام تحت شعار «إبداع يتجدد على نفس السكة» في «حي الفهيدي التاريخي» إحدى #وجهات_دبي» وضمن #موسم_دبي_الفني.

استقطاب الكفاءات
وقامت سموها بجولة في أرجاء المهرجان، اطلعت خلالها على عدد من الفعاليات والمشاريع والأعمال الفنية والإبداعات التي تعكس تطور المشهد الإبداعي في دبي وتنوعه الثقافي، كما التقت سموها بعدد من الفنانين المشاركين مشيدةً بمستواهم الإبداعي، وتميز رؤاهم الفنية وأفكارهم المبدعة.
وقالت سموها :«يسهم المهرجان في إثراء المشهد الفني والإبداعي في دبي، وترجمةً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في استقطاب الكفاءات النوعية وتنميتها بما يسهم في تفعيل قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، على المستويين المحلي والإقليمي، فيما أصبح المهرجان وجهةً للموهوبين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم. ونواصل من خلاله دعم وتمكين الفنانين وتوفير مساحات وآفاق تُمكِّنهم من إطلاق العنان لأفكارهم الإبداعية المبتكرة، وتحويلها إلى أعمال متميزة ومُلهِمة، ما يحقق طموحات دبي للقطاع الثقافي، ويرسّخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى رئيس للمواهب».

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روح التراث
يقدم المهرجان تجارب إبداعية فريدة نابضة بروح التراث، حيث يتيح فرصة استكشاف الكثير من معالم حي الفهيدي التاريخي، إحدى #وجهات_دبي العريقة، لتجتمع في كل ركن من أركانه مجموعة عناصر جمالية، تنتمي لمختلف أنواع الفنون، على مدى أيام المهرجان.

تركيبات فنية
يشارك في نسخة هذا العام من «سكة»، أكثر من 188 مبدعاً من الإمارات ومنطقة الخليج، عملوا على تطوير واستلهام أعمالهم الفنية من وحي شعار المهرجان «إبداع يتجدد على نفس السكة». ويقدم المهرجان تشكيلة واسعة من الأعمال والتركيبات الفنية والجداريات والمعارض والفعاليات والأنشطة المختلفة التي تقام ضمن أجواء ملهمة تعكس ثراء مشهد دبي الفني.

لطيفة بنت محمد
دبي
الإمارات
لطيفة بنت محمد بن راشد
مهرجان سكة للفنون والتصميم
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