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6 أفلام تحقق أعلى الإيرادات

6 أفلام تحقق أعلى الإيرادات
4 مارس 2023 01:27

ترجمة: عزة يوسف

تحتسب إيرادات الأفلام التي تحقق أعلى الأرباح من إجمالي إيرادات شباك التذاكر في مختلف الدول، من يوم إطلاق الفيلم حتى نهاية عرضه، وتشمل مبيعات التذاكر والبضائع وحقوق الشراكات مع منصات البث. وقدم موقع August Man السنغافوري قائمة بأكثر الأفلام تحقيقاً للأرباح في تاريخ السينما:

أفاتار 2009
بالرغم من مرور أعوام طويلة على إطلاقه، إلا أنه لا يزال محتفظاً بتصدر أعلى الأفلام التي حققت إيرادات في العالم، حيث حقق 2.934 مليار دولار. وهو من إخراج جيمس كاميرون، وحاصل على تقييم 7.9 على قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت.

المنتقمون.. نهاية اللعبة
ثاني أعلى فيلم ربحاً على الإطلاق، استطاع بعد 5 أيام فقط تحقيق أكثر من مليار دولار في شباك التذاكر العالمي، وحقق حتى الآن 2.79 مليار دولار وحصل على تقييم 8.4 على قاعدة بيانات الأفلام.

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تيتانيك
كان أعلى الأفلام إنتاجاً، وحصل على ثناء النقاد وفاز بالعديد من جوائز الأوسكار، وحقق أرباحاً وصلت إلى 2.18 مليار دولار، وتقييم 7.9 على قاعدة البيانات.

حرب النجوم.. القوة تنهض
الفيلم من إخراج جاي جاي أبرامز، وحقق 2.06 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي، وحصل على تقييم 7.9 على موقع قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت.

المنتقمون.. الحرب اللانهائية
جمع 2.04 مليار دولار في أنحاء العالم، وحصل على 8.4 على قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت.

أفاتار.. أسلوب المياه
الفيلم الثالث للمخرج جيمس كاميرون، تتجاوز أرباحه ملياري دولار في شباك التذاكر، وحقق 2.02 مليار دولار حتى الآن منذ إصداره في 16 ديسمبر 2022، وحصل على تقييم 7.8 على موقع قاعدة البيانات.

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