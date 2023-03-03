دراسة مشجعة بشأن اللقاحات الخاصة بمتغيرات كورونا

أظهر بحث جديد أن اللقاحات الأحدث ثنائية التكافؤ تقدم حماية أفضل ضد فيروس كورونا المستجد مقارنة باللقاحات الأصلية أحادية السلالة.
وتوصلت الدراسة، التي أجراها معهد كيربي التابع لجامعة نيو ساوث ويلز في أستراليا، أن اللقاحات الجديدة ضد السلالات الفرعية توفر في المتوسط 1.6 مرة مناعة أفضل ضد مرض كوفيد من اللقاحات الأصلية.
نُشر البحث في مجلة Nature Medicine.
تقول البروفيسورة المساعدة ديبورا كرومر المؤلفة الرئيسية للدراسة "نحن الآن في وضع لا يُصدق حيث لدينا عدد كبير من لقاحات كوفيد-19 المختلفة. ولكن مع هذا، تأتي أسئلة حول أي اللقاحات يجب أن توصي بها الهيئات، وأي منها يجب أن تشتريه البلدان".
تضيف "حللنا الأرقام ووجدنا أن أخذ جرعة معززة من أي من اللقاحات المتاحة سيوفر حماية كبيرة ضد مرض كوفيد، على الرغم من أن جرعة معززة خاصة بمتغير معين توفر حماية أعلى بشكل هامشي".
هذا هو التحليل الأول على مستوى العالم لتجميع البيانات من الدراسات السريرية المتاحة التي أعطت التطعيم المعزز بكل من اللقاحات الأصلية وتلك المعدَّلة. قام باحثو معهد كيربي، بالتعاون مع زملائهم من معهد "دوهرتي" في أستراليا، بجمع البيانات المتاحة، ثم استخدامها لإجراء تحليل توقع الفعالية النسبية لهذه اللقاحات المعززة.
تؤكد البروفيسورة كرومر "إذا افترضنا أننا في وضع يتمتع فيه الناس بنسبة 50٪ من الحماية من مرض كوفيد، فيمكن تعزيز هذه الحماية بشكل جيد للغاية، حتى 86٪، باللقاحات الأصلية. ولكن عندما يكون خيار تعزيز الحماية بلقاح جديد متاحًا، يمكن أن تزيد الحماية لدى السكان بنسبة تصل إلى 91٪. قد يكون أي تحسين في الحماية مهمًا للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالعدوى الخطيرة أو الاستشفاء، مثل كبار السن والذين يعانون من نقص المناعة".
نُشرت نسخة سابقة من هذا التحليل كنسخة ما قبل الطباعة في نوفمبر من العام الماضي وتم الاستشهاد بها في بيانات التطعيم الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.
تؤكد كرومر "يوفر تحليلنا دليلاً على أن جرعة معززة من أي لقاح هي وسيلة فعالة للحماية من فيروس كورونا على الرغم من أن اللقاحات الخاصة بالمتغيرات توفر حماية أفضل قليلاً".