«دادان القديمة».. وثائقي جديد على «ناشونال جيوغرافيك أبوظبي»
«ناشونال جيوغرافيك أبوظبي»
3 مارس 2023 17:58
أبوظبي (الاتحاد) تعرض قناة ناشونال جيوغرافيك أبوظبي، التابعة لـ «أبوظبي للإعلام»، العرض الأول للفيلم الوثائقي الجديد: «كنوز الجزيرة العربية المنسية: مدينة دادان القديمة»، وذلك يوم الاثنين 13 مارس الساعة 11:00 ليلاً بتوقيت الإمارات.
وتجوب بالمشاهدين في رحلة توثيقية إلى محافظة العلا التاريخية الواقعة شمال غربي المملكة العربية السعودية لاكتشاف كنوز وآثار مملكتي دادان ولحيان اللتين يعود تاريخهما لأكثر من ألفي عام. ويطّلع المشاهدون عن كثب على حضارة دادان، إحدى محطات التجارة الرئيسة على طريق البخور القديم، والتي تربط جنوبي الجزيرة العربية مع بلاد الشام ومصر. وبفضل هذا التاريخ الغني، يكتشف علماء الآثار قطعاً أثرية جديدة وتقنيات وكتابات دادانيّة ويتعرّفون على الطقوس واللغات وطرق المعيشة والمدافن التي كانت سائدة في تلك الحقبة الزمنية من تاريخ محافظة العلا الملهمة.
ويجرى الكشف عن غموض وعراقة هاتين المملكتين من خلال الآثار التي لا تزال شاهدة وراسخة حتى اليوم، من خلال لقطات مذهلة للمواقع الأثرية في العلا وإعادة تمثيل لأبرز الأحداث التاريخية الخالدة. كما تتاح للمشاهدين معايشة تجربة محاكاة لأهم القصص والروايات المؤرخة آنذاك في تلك الممالك الخالدة. وبالاعتماد على الأسلوب السردي المشوّق لشبكة «ناشونال جيوغرافيك»، وبالتعاون مع أشهر علماء الآثار واللغات والمؤرخين وسواهم من بعثات التنقيب المتعاقبة، يُكشف عن أسرار أحد أهم المواقع التاريخية الغامضة، في محاولة لتسليط الأضواء على أبرز الاكتشافات والآثار الدالة على قيام واندثار حضارة مملكتي دادان ولحيان في محافظة العلا بالسعودية. والفيلم الوثائقي «كنوز الجزيرة العربية المنسية: مدينة دادان القديمة» إخراج ديرك فيرهي وإنتي كالفات، إنتاج إيفان بوسو وراجول شوهان من «ناشونال جيوغرافيك» بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا. وتروي الفيلم باللغة العربية، الإعلامية السعودية وئام الدخيل.