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«دبي أوبرا» تحتفي باليوم العالمي للمسرح مع West Side Story

«دبي أوبرا» تحتفي باليوم العالمي للمسرح مع West Side Story
3 مارس 2023 17:47

أبوظبي (الاتحاد) 
تحتفل «دبي أوبرا»، وجهة الترفيه في وسط مدينة دبي، باليوم العالمي للمسرح بعرض West Side Story الخاص، والذي يستمر من 3 - 27 مارس.
ويعتبر هذا العمل الفني المبهر أشهر عرض موسيقي أميركي على الإطلاق، ويقدم فريقاً عالمياً جديداً يؤدي الرقصات الأصلية للمصمم جيروم روبينز، وهو من إخراج لوني برايس، الشهير في برودواي. 
أطلق المعهد الدولي للمسرح اليوم العالمي للمسرح عام 1962 ليصبح مناسبة يحتفل بها العالم يوم 27 مارس من كل عام. ولا يقتصر إحياء هذا اليوم المميّز على مراكز المعهد الدولي للمسرح المتنوّعة في أنحاء العالم، بل تحتفل به كذلك الجامعات المتخصصة والمهنيّون والأكاديميّون والمدارس وعشّاق المسرح.
وقد انطلق العرض لأول مرة في برودواي عام 1975، واستمرّ في التألق بعروض مذهلة من الرقص والموسيقى ليكون إنتاجه السينمائي الحاصل على الجوائز عام 2021 للمخرج ستيفن سبيلبيرغ، شهادة أكيدة على النجاح الواسع والمستمر لهذه القصة حول العالم. 

 

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