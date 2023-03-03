«قلوب سوداء» في بث عالمي

محمد نجيم (الرباط)

شرعت السلسلة الفرنسية العالمية «قلوب سوداء» في بث حلقاتها التي انتظرها الجمهور الفرنسي والعالمي، عبر منصة الأفلام المعروفة بـ «برايم فيديو». والسلسلة من إخراج المخرج اللبناني الفرنسي زياد الدويري الذي برع في إخراج أفلام سينمائية ناجحة، من بينها «بيروت الغريبة»، «الصدمة»، «القضية 23» و«للعنة»، وأعمال أخرى لقيت نجاحها في دور أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، وتوج بعضها بجوائز من مهرجانات سينمائية.

سلسلة «قلوب سوداء» التي صورت معظم مشاهدها في مدن مغربية، الدار البيضاء وخنيفرة ومراكش، تستحضر الحرب ضد الإرهاب، حيث يقوم الجيش الفرنسي في تكوين فرقة «كوماندو» خاصة أوفدها عام 2016 إلى مدينة الموصل العراقية لتنفيذ بعض العمليات العربية هناك، مع ما تتطلبه تلك العملية من مغامرة، شارك فيها الممثل المغربي ربيع القاطي مجسداً دور ضابط أمن.

وذكر ربيع القاطي لـ «الاتحاد» أن دوره في السلسلة يتجلى في تقمص شخصية علي حمداني، رئيس الشرطة الاتحادية العراقية، أحد أهم الأدوار الرئيسة، إلى جانب ممثلين فرنسيين وعالميين، مؤكداً أن اختياره للمشاركة في العمل، كان من قبل المخرج شخصياً خلال زيارته للمغرب قبل أشهر، وأشار القاطي إلى أن زياد الدويري انبهر بأدائه لدوره في السلسلة وإتقانه تقديم وتقمص الشخصية على مستوى اللهجة والتعبير الجسدي والحركي، والصدق في الأداء. وأوضح أن المخرج يركز على إدارة الممثل، وأنه متمكن من أدائه وثقته بموهبته ورصيده الفني بعد نجاحاته اللافتة في عدد كبير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي قدمها محلياً وعربياً وعالمياً.