حسين الجسمي في ليلة إضافية بـ "الأوبرا السلطانية"

أبوظبي (الاتحاد)

بعدما كان مقرراً إحياء ليلتين للفنان حسين الجسمي "جبل الأغنية العربية" في دار الأوبرا السلطانية مسقط، وبعد نفاذ تذاكر الحفلين كاملاً، تقرر إضافة ليلة غنائية ثالثة يوم غد السبت 4 مارس، بناء على طلب الجمهور العُماني، حيث سيتم حجز تذاكر الليلة الإضافية الثالثة من خلال الموقع الرئيس لدار الأوبرا السلطانية بمسقط.

ورحب حسين الجسمي بالليلة الإضافية الثالثة في دار الأوبرا السلطانية، وقال: "نتشرف بالجمهور العماني، وسنكون سعيدين معاً في هذه الليلة الإضافية" شاكراً تفاعل الجمعور الذي وصفه بـ المبهر.