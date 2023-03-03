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حسين الجسمي في ليلة إضافية بـ "الأوبرا السلطانية"

حسين الجسمي في ليلة إضافية بـ "الأوبرا السلطانية"
3 مارس 2023 15:14

أبوظبي (الاتحاد)

بعدما كان مقرراً إحياء ليلتين للفنان حسين الجسمي "جبل الأغنية العربية" في دار الأوبرا السلطانية مسقط، وبعد نفاذ تذاكر الحفلين كاملاً، تقرر إضافة ليلة غنائية ثالثة يوم غد السبت 4 مارس، بناء على طلب الجمهور العُماني، حيث سيتم حجز تذاكر الليلة الإضافية الثالثة من خلال الموقع الرئيس لدار الأوبرا السلطانية بمسقط.

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ورحب حسين الجسمي بالليلة الإضافية الثالثة في دار الأوبرا السلطانية، وقال: "نتشرف بالجمهور العماني، وسنكون سعيدين معاً في هذه الليلة الإضافية" شاكراً تفاعل الجمعور الذي وصفه بـ المبهر.

مسقط
سلطنة عمان
حسين الجسمي
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