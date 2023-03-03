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أحمد حاتم: أعشق الأدوار المركبة

أحمد حاتم: أعشق الأدوار المركبة
3 مارس 2023 14:17

سعيد ياسين (القاهرة)
أكد الممثل أحمد حاتم أنه يفضل السينما أكثر من الدراما التلفزيونية، ما جعله يكثف نشاطه خلال الفترة الماضية عبر المشاركة في عدد من الأفلام، ويعتبر السينما مرآة ورؤية، وتعتمد على التكثيف من دون تطويل بخلاف الدراما.
وأشار حاتم إلى أنه يحرص على تنوع أدواره واختلافها، على أن تجمع بين التراجيدي والكوميدي، مع عشقه للأدوار المركبة ذات الأبعاد النفسية. وطالب بعرض الأفلام في دور العرض قبل المنصات؛ حتى لا تتضرر صناعة السينما التي تمثل مصدر دخل مهماً للعاملين فيها.
وعرض لحاتم فيلمان جديدان، الأول «المطاريد»، وتدور أحداثه حول شاب من أصول ريفية مقيم في الولايات المتحدة الأميركية، يقرر بعد وفاة والده العودة إلى بلده ليبيع أملاكه، والثاني «عاشق» حول قصة حب بين طبيب يعالج حالات الإدمان.

 

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