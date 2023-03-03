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نادي تراث الإمارات يشارك في "الأيام"

نادي تراث الإمارات يشارك في "الأيام"
3 مارس 2023 13:48

أبوظبي (الاتحاد) 

يشارك نادي تراث الإمارات، في فعاليات الدورة الـ 20 من أيام الشارقة التراثية، التي ينظمها معهد الشارقة للتراث تحت شعار "التراث والإبداع" في الفترة من 1 إلى 21 مارس الجاري.

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ويعرض جناح النادي في "الأيام" ملامح من تراث دولة الإمارات، من خلال الورش البحرية التي يقدم فيها المدربون التراثيون جوانب من التراث البحري المتعلق بالغوص والصيد، وورش الحرف اليدوية النسائية، مثل التلي وسف الخوص والدخون وزهبة العروس، وسواها من الأشغال اليدوية التقليدية التي تعرّف بأنماط العيش اليومية قديماً في الإمارات.

ويضم الجناح معرضاً لمختارات من إصدارات نادي تراث الإمارات التي توثق وتبحث في التراث والتاريخ وتجمع دواوين الشعر النبطي،  كما يشارك في البرنامج الثقافي المصاحب لفعاليات "الأيام"، وينظم عدداً من الندوات والمحاضرات التي يستضيف فيها متخصصين في التراث والتاريخ ضمن نشاط المجلس الثقافي للجناح.
وتأتي مشاركة نادي تراث الإمارات في أيام الشارقة التراثية في إطار نشر تراث الدولة، حيث درج جناح النادي على تقديم تجربة تراثية حية لزوار "الأيام" في كل دوراتها، حيث يحرص على إظهار التنوع في تراث الإمارات وامتداد ثقافتها الفريدة واتصالها جيلاً بعد جيل.

تراث الإمارات
نادي تراث الإمارات
الإبداع
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