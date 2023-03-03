12 مبنى الأغلى في العالم

ترجمة: عزة يوسف

يزخر العالم بالعديد من المباني الفاخرة ذات التكلفة الباهظة، ويعرض موقع Luxury Columnist البريطاني بعضاً من المباني الحديثة التي تصنف كأكثر المباني تكلفة في العالم:

ـ 1 قصر الإمارات:

يعتبر أحد أغلى الفنادق التي بنيت على الإطلاق، على مساحة 850 كيلومتراً مربعاً بأبوظبي، ويضم 302 غرفة و92 جناحاً، بتكلفة تزيد عن 3 مليارات دولار وافتتح عام 2005.

ـ 2 برج خليفة:

تم تصنيف برج خليفة من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأطول مبنى في العالم، حيث يبلغ طوله 828 متراً وتطلب بناؤه أكثر من 22 مليون ساعة عمل، وانتهى عام 2010، وبلغت تكلفته 1.5 مليار دولار.

ـ 3 مدينة الأحلام:

افتتحت مدينة الأحلام في الصين عام 2009، وتضم 30 مطعماً و4 فنادق والعديد من متاجر التسوق الراقية والمنتجعات الصحية، بتكلفة 2.1 مليار دولار، ويمكن مشاهدة عرض بيت الماء الراقص الحائز العديد من الجوائز.

ـ 4 مستشفى رويال أديلايد:

هو أغلى مستشفى تم بناؤه على الإطلاق بتكلفة 2.44 مليار دولار بأستراليا، ويقع على مساحة 175000 متر مربع ويحتوي على 800 سرير، وفيه روبوتات تنقل الطعام والإمدادات.

ـ 5 برج لوت وورلد:

يقع في سيول، بتكلفة 3.11 مليار دولار، وهو ناطحة سحاب من 123 طابقاً وأطول مبنى في كوريا الجنوبية، يصل ارتفاعه حتى 555 متراً، وسادس أطول مبنى في العالم.

ـ 6 ون وورلد تريد سنتر:

يعرف أيضاً ببرج الحرية، في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية وبلغت تكلفته 3.8 مليار دولار، حيث بنى مكان برج التجارة العالمي، ويرتفع لـ1776 قدماً ليكون أطول مبنى في الولايات المتحدة.

ـ 7 قصر الشعب:

في بوخارست برومانيا بتكلفة 4 مليارات دولار، بني عام 1997 كأعلى مبنى إداري في العالم، تكلفة الكهرباء والتدفئة فيه تقدر بأكثر من 6 ملايين دولار سنوياً.

ـ 8 كوزموبوليتان:

بني عام 2010 في لاس فيغاس بالولايات المتحدة بتكلفة4.1 مليار دولار، ويضم 3027 غرفة موزعة على 2 من ناطحات السحاب الزجاجية، ويضم فنادق ومنتجعات صحية وسينما.

ـ 9 وين بالاس:

يقع هذا المنتجع على الأراضي المستصلحة في كوتي بماكاو وبلغت تلكلفته 4.2 مليار دولار، وقد بني عام 2016، ويضم 1706 أجنحة فاخرة، بالإضافة إلى المنتجعات الصحية وأماكن للتسوق.

ـ 10 أبل بارك:

يقع مجمع المباني في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة بتكلفة 5 مليارات دولار، ويضم مبنى ضخماً على شكل حلقة و7 مقاه و9000 شجرة، ويعمل فيه أكثر من 12 ألف موظف.

ـ 11 ملعب صوفي:

هو ملعب رياضي ومجمع ترفيهي، في إنجليوود بالولايات المتحدة وتكلفته 5.5 مليار دولار، يتسع لـ 70 ألف متفرج، ويتميز بسقف قابل للسحب وباب زجاجي منزلق يسمح بالشعور بالهواء الطلق تحت مظلة السقف. يضم مكاناً للفنون الأدائية يتسع لـ 6000 مقعد، ويتم استخدامه للحفلات الموسيقية والمناسبات الأخرى، ويوفر العديد من وسائل الراحة والتصميم المتطور، ويعد منشأة فريدة من نوعها.

ـ 12 مجمع مارينا باي ساندز:

هو منتجع فاخر بسنغافورة، ويضم فندقاً وكازينو ومركزاً للمؤتمرات ومسرحاً ومتحفاً وجناحين عائمين، ويمتد على مساحة 15.5 هكتار، ويحتوي على 3 أبراج وسكاي بارك في الأعلى يبلغ طوله 340 متراً، وبلغت تكلفته 5.7 مليار دولار، ومن المقرر إنشاء برج رابع يضم 1000 غرفة فندقية إضافية عام 2026. ويُعد المسبح الموجود على السطح أحد أشهر معالمه، ويوفر إطلالات خلابة على أفق سنغافورة، كما أن منصة المشاهدة في الطابق 56 توفر مناظر بديعة.