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رنا رئيس: المنصات غيّرت الدراما العربية

رنا رئيس: المنصات غيّرت الدراما العربية
3 مارس 2023 12:29

محمد قناوي (القاهرة)

تعتبر الممثلة رنا رئيس أن المنصات الرقمية لها دور كبير في تغيير شكل الدراما العربية، حيث تعمل القنوات الفضائية على تطوير أعمالها لتنافس المنصات بعدد الحلقات والجرعة الدرامية المكثفة، بعيداً عن التطويل، بجانب الدقة والاحتراف في التصوير والكتابة.

وقالت رئيس إنها شاركت في عدد من الأعمال الدرامية التي صُنعت خصيصاً للعرض على المنصات، منها مسلسل "موضوع عائلي" والذي حقق نجاحاً كبيراً، ومسلسل "أزمة منتصف العمر" من 15 حلقة.

وأضافت رنا أنها انتهت من تصوير عمل بعنوان "ريش أبيض" للمنصات الرقمية، ضمن مسلسل "حدث بالفعل"، ويلقي العمل الضوء على الأمراض النفسية وأسبابها وتأثيرها في حياة المصابين والمحيطين بهم.

وتقوم رئيس بتصوير عمل آخر للمنصات أيضا بعنوان "نص الثاني" من 10 حلقات، ويدور في إطار كوميدي رومانسي، حول موظف في بنك يحاول العثور على نصفه الثاني والاستقرار العاطفي فيدخل في العديد من الأزمات. وتخوض رنا التجربة السينمائية الثانية بفيلم "بعد الشر"، ومن المقرر انطلاق تصويره خلال الأيام المقبلة، ويشارك في بطولته مي عمر، أوس أوس وبيومي فؤاد، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد عبد الوهاب.

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