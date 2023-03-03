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ناهد السباعي: لن أقع في فخ التكرار

ناهد السباعي: لن أقع في فخ التكرار
3 مارس 2023 12:28

محمد قناوي (القاهرة)

أكدت الممثلة ناهد السباعي أنها تحذر من الوقوع في فخ التكرار بتقديم أدوار متشابهة، لذلك فضلت الابتعاد عن الدراما الرمضانية لمدة 4 سنوات منذ أن شاركت في مسلسل "الزوجة 18".

وقالت إنها تعاني من عدم العثورعلى أدوار جيدة تقدمها على شاشة السينما أو التلفزيون، ولن تقبل بأقل من الأدوار المتميزة التي قدمتها وحققت نجاحاً كبيراً.

وتعود ناهد إلى دراما رمضان بعملين، الأول مسلسل "الأجهر" مع عمرو سعد وينتمي للدراما الشعبية، ويشارك فيه كل من درة وخالد زكي، وسيتم تصويره في بيروت، وتجسد فيه شخصية خادمة تمر حياتها بالعديد من الأزمات.

والثاني المسلسل الخليجي "دفعة لندن"، حول حكايات الطلاب الجامعيين العرب في لندن، والذين يعانيون من تأثير الغربة.

وتعاقدت ناهد على بطولة مسلسل "بيت القبطية"، للعرض على إحدى المنصات الرقمية، ويتناول شخصية وكيل نيابة يتتبع جرائم جنائية في قرية بالصعيد، ثم يفاجأ بوقوع حوادث قتل غير منطقية وحالات انتحار. والعمل من 10 حلقات، عن راوية بالاسم نفسه للكاتب أشرف العشماوي، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وإخراج محمد السباعي.

وأعربت السباعي عن سعادتها بردود الفعل الطيبة على دورها في فيلم "2 للإيجار"، الذي يعرض حالياً في دور السينما مع بيومي فؤاد ومحمد ثروت، وعن نجاحها في حكاية "ملك وكتابة"، من 5 حلقات ضمن مسلسل "في كل أسبوع حكاية". وتنتظر ناهد عرض فيلم "19 ب" للجمهور، والذي حصل على 3 جوائز في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأخيرة.

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