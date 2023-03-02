صور.. كشف جديد داخل الهرم الأكبر في مصر

كشفت مصر، اليوم الخميس، عن ممر خفي في هرم خوفو (الهرم الأكبر) في الجيزة قرب العاصمة القاهرة، بطول تسعة أمتار وعرض يزيد عن مترين.
وقال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، خلال مؤتمر صحفي من أمام الهرم الأكبر، "تم الكشف عن ممر جملوني (تصميم هندسي مضلّع أشبه بالجزء الأعلى من المثلث) بالوجه الشمالي لهرم الملك خوفو الأكبر، يبلغ طوله 9 أمتار، وعرضه حوالى 2,10 متر".
أحمد عيسى وزير السياحة والآثار المصري خلال إعلان الكشف الجديد
وجرى التوصل لهذا الاكتشاف في إطار مشروع ScanPyramids ("سكان بيراميدز") الذي انطلق في 2015 بالتعاون بين جامعات دولية كبرى من فرنسا، وألمانيا، وكندا واليابان، ومجموعة خبراء مصريين، تحت إشراف لجنة علمية وأثرية دولية برئاسة وزير الآثار المصري الأسبق زاهي حواس.
يعتمد المشروع على إجراء مسح لداخل الهرم باستخدام تكنولوجيا متطورة لا تحتاج إلى الحفر، لاكتشاف فراغات أو بنى داخلية محتملة غير معروفة ومحاولة التوصل إلى طرق البناء التي لا تزال غامضة.
وقد شُيد هرم خوفو المعروف بالهرم الأكبر، والبالغ طوله 146 مترا، وهو أحد عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، قبل أكثر من 4500 سنة على هضبة الجيزة غرب القاهرة، ويحوي ثلاث غرف معروفة، وقد بُني على غرار باقي أهرامات مصر كمقبرة للفرعون.
وخوفو هو ثاني فراعنة الأسرة المصرية الرابعة والتي تعود إلى القرن السادس والعشرين قبل الميلاد.
وقال حواس، خلال المؤتمر، إنه "محتمل بشكل كبير أن يكون هذا الممر يحمي شيئا... وفي اعتقادي الشخصي، قد تكون غرفة الدفن الخاصة بالملك خوفو".
وفي عام 2017، كُشف من خلال المشروع عن وجود تجويف داخل الهرم الأكبر يصل إلى حجم طائرة تتسع لمئتي مقعد.