الجمعة 3 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

صور.. كشف جديد داخل الهرم الأكبر في مصر

صور.. كشف جديد داخل الهرم الأكبر في مصر
2 مارس 2023 22:19

كشفت مصر، اليوم الخميس، عن ممر خفي في هرم خوفو (الهرم الأكبر) في الجيزة قرب العاصمة القاهرة، بطول تسعة أمتار وعرض يزيد عن مترين.

وقال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، خلال مؤتمر صحفي من أمام الهرم الأكبر، "تم الكشف عن ممر جملوني (تصميم هندسي مضلّع أشبه بالجزء الأعلى من المثلث) بالوجه الشمالي لهرم الملك خوفو الأكبر، يبلغ طوله 9 أمتار، وعرضه حوالى 2,10 متر".

  • أحمد عيسى وزير السياحة والآثار المصري خلال إعلان الكشف الجديدأحمد عيسى وزير السياحة والآثار المصري خلال إعلان الكشف الجديد

وجرى التوصل لهذا الاكتشاف في إطار مشروع ScanPyramids ("سكان بيراميدز") الذي انطلق في 2015 بالتعاون بين جامعات دولية كبرى من فرنسا، وألمانيا، وكندا واليابان، ومجموعة خبراء مصريين، تحت إشراف لجنة علمية وأثرية دولية برئاسة وزير الآثار المصري الأسبق زاهي حواس.

يعتمد المشروع على إجراء مسح لداخل الهرم باستخدام تكنولوجيا متطورة لا تحتاج إلى الحفر، لاكتشاف فراغات أو بنى داخلية محتملة غير معروفة ومحاولة التوصل إلى طرق البناء التي لا تزال غامضة.

وقد شُيد هرم خوفو المعروف بالهرم الأكبر، والبالغ طوله 146 مترا، وهو أحد عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، قبل أكثر من 4500 سنة على هضبة الجيزة غرب القاهرة، ويحوي ثلاث غرف معروفة، وقد بُني على غرار باقي أهرامات مصر كمقبرة للفرعون.

وخوفو هو ثاني فراعنة الأسرة المصرية الرابعة والتي تعود إلى القرن السادس والعشرين قبل الميلاد.

وقال حواس، خلال المؤتمر، إنه "محتمل بشكل كبير أن يكون هذا الممر يحمي شيئا... وفي اعتقادي الشخصي، قد تكون غرفة الدفن الخاصة بالملك خوفو".

وفي عام 2017، كُشف من خلال المشروع عن وجود تجويف داخل الهرم الأكبر يصل إلى حجم طائرة تتسع لمئتي مقعد.

أخبار ذات صلة
مصر تعلن إجراءات لتخفيف الأعباء الاقتصادية
560 لاعباً في «الوطنية أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو» بالقاهرة
المصدر: رويترز
مصر
الهرم الأكبر
هرم خوفو
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
رسالة تهديد لميسي من تجار مخدرات
الرياضي
رسالة تهديد لميسي من تجار مخدرات
اليوم 02:31
برشلونة يعود من البرنابيو بالصيد الثمين
الرياضي
برشلونة يعود من البرنابيو بالصيد الثمين
اليوم 02:23
أسلحة صادرتها البحرية البريطانية أثناء تهريبها إلى ميليشيات الحوثي (من المصدر)
عربي ودولي
البحرية البريطانية: ضبط أسلحة أثناء تهريبها إلى «الحوثيين»
اليوم 01:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©