«On the Line».. اختطاف على الهواء

أبوظبي (الاتحاد)

الممثل والمخرج والمنتج العالمي ميل جيبسون، يحرص على حضوره السينمائي كل عام، بتنفيذ أفلام متنوعة بين الأكشن والدراما والكوميديا والرومانسية، وقد نجح خلال مسيرته الفنية الطويلة في تجسيد مختلف الأدوار. وبعد النجاح الكبير الذي حققه في فيلمه الأخير «موقف حرج»، يعود للمنافسة السينمائية هذا العام بفيلم مغاير تماماً عن الأعمال التي قدمها سابقاً من ناحية القصة والمضمون، يحمل اسم On the Line - «على الخط».

«على الخط» الذي يعرض حالياً في صالات السينما المحلية، يشارك في بطولته كل من ميل جيبسون، ويليام موسيلي، كيفين ديلون، جون روبنسون، ناديا فارس وإنريكي أرسي، وهو من تأليف وإخراج روموالد بولانجر.

مقدم برامج

يلعب جيبسون في فيلمه الجديد دور «إلفيس كوني»، مقدم برامج إذاعية معروف، لا يستطع مواكبة التكنولوجيا وعصر الـ «سوشيال ميديا»، فيقرر تنفيذ برنامج إذاعي لحل مشكلات الناس، حيث يستقبل يومياً خلال برنامجه مكالمات من الجمهور، يستمع لهم ويحاول حل مشكلاتهم بالدعم المعنوي.

تشويق وغموض

وبين التشويق والدراما والغموض، تدور قصة الفيلم حينما يتلقى «إلفيس» مكالمة من شخص مجهول على الهواء مباشرة خلال تقديمه لبرنامجه الإذاعي، يدعي اختطاف عائلته ويهدده بقتلهم، فيصاب «إلفيس» بالذعر الشديد، لاسيما أنه شعر من نبرة صوته أن هذا الشخص لا يهدد فقط، بل يتحدث بجدية ومن الممكن في أي لحظة قتل عائلته لأسباب غير معروفة.

وبخبرته الإعلامية وذكائه يحاول «إلفيس» إطالة الحديث مع المجرم المجهول، في محاولة منه لمعرفة دوافعه وأهدافه، لإبقاء عائلته على قيد الحياة، وفي الوقت نفسه محاولة منه لكشف هوية المجرم.

خطط مدمرة

جيبسون صاحب الفيلم الشهير Brave heart - «القلب الشجاع» تمثيلاً وإخراجاً، قدم أداءً مميزاً في العمل، لاسيما أن معظم المشاهد تم تصويرها في استوديو الإذاعة التي يعمل فيها. وبالرغم من أن الحوارات أتت مع الشخص المجهول عبر المايكروفون ومجموعة من فريق عمل البرنامج للكشف عن دوافع الاختطاف انتقاماً من «إلفيس» نفسه، إلا أن انفعالات جيبسون وأداءه المحترف، يجعل المشاهد يعيش معه حالة التوتر والقلق التي يعيشها، خصوصاً أنه يحاول حل الخطط المدمرة التي ينفذها هذا المجرم، من داخل الإذاعة بالتعاون مع الشرطة.