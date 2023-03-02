الجمعة 3 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«On the Line».. اختطاف على الهواء

لقطة من الفيلم
3 مارس 2023 01:19

أبوظبي (الاتحاد)

الممثل والمخرج والمنتج العالمي ميل جيبسون، يحرص على حضوره السينمائي كل عام، بتنفيذ أفلام متنوعة بين الأكشن والدراما والكوميديا والرومانسية، وقد نجح خلال مسيرته الفنية الطويلة في تجسيد مختلف الأدوار. وبعد النجاح الكبير الذي حققه في فيلمه الأخير «موقف حرج»، يعود للمنافسة السينمائية هذا العام بفيلم مغاير تماماً عن الأعمال التي قدمها سابقاً من ناحية القصة والمضمون، يحمل اسم On the Line - «على الخط».
«على الخط» الذي يعرض حالياً في صالات السينما المحلية، يشارك في بطولته كل من ميل جيبسون، ويليام موسيلي، كيفين ديلون، جون روبنسون، ناديا فارس وإنريكي أرسي، وهو من تأليف وإخراج روموالد بولانجر.

مقدم برامج
يلعب جيبسون في فيلمه الجديد دور «إلفيس كوني»، مقدم برامج إذاعية معروف، لا يستطع مواكبة التكنولوجيا وعصر الـ «سوشيال ميديا»، فيقرر تنفيذ برنامج إذاعي لحل مشكلات الناس، حيث يستقبل يومياً خلال برنامجه مكالمات من الجمهور، يستمع لهم ويحاول حل مشكلاتهم بالدعم المعنوي.

أخبار ذات صلة
44 مشروعاً في «قمرة السينمائي 2023»
Quantumania.. ملحمة بقاء

تشويق وغموض
وبين التشويق والدراما والغموض، تدور قصة الفيلم حينما يتلقى «إلفيس» مكالمة من شخص مجهول على الهواء مباشرة خلال تقديمه لبرنامجه الإذاعي، يدعي اختطاف عائلته ويهدده بقتلهم، فيصاب «إلفيس» بالذعر الشديد، لاسيما أنه شعر من نبرة صوته أن هذا الشخص لا يهدد فقط، بل يتحدث  بجدية ومن الممكن في أي لحظة قتل عائلته لأسباب غير معروفة.
وبخبرته الإعلامية وذكائه يحاول «إلفيس» إطالة الحديث مع المجرم المجهول، في محاولة منه لمعرفة دوافعه وأهدافه، لإبقاء عائلته على قيد الحياة، وفي الوقت نفسه محاولة منه لكشف هوية المجرم.

خطط مدمرة
جيبسون صاحب الفيلم الشهير Brave heart - «القلب الشجاع» تمثيلاً وإخراجاً، قدم أداءً مميزاً في العمل، لاسيما أن معظم المشاهد تم تصويرها في استوديو الإذاعة التي يعمل فيها. وبالرغم من أن الحوارات أتت مع الشخص المجهول عبر المايكروفون ومجموعة من فريق عمل البرنامج للكشف عن دوافع الاختطاف انتقاماً من «إلفيس» نفسه، إلا أن انفعالات جيبسون وأداءه المحترف، يجعل المشاهد يعيش معه حالة التوتر والقلق التي يعيشها، خصوصاً أنه يحاول حل الخطط المدمرة التي ينفذها هذا المجرم، من داخل الإذاعة بالتعاون مع الشرطة.

ميل جيبسون
الأفلام السينمائية
السينما
السينما الأميركية
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
رسالة تهديد لميسي من تجار مخدرات
الرياضي
رسالة تهديد لميسي من تجار مخدرات
اليوم 02:31
برشلونة يعود من البرنابيو بالصيد الثمين
الرياضي
برشلونة يعود من البرنابيو بالصيد الثمين
اليوم 02:23
أسلحة صادرتها البحرية البريطانية أثناء تهريبها إلى ميليشيات الحوثي (من المصدر)
عربي ودولي
البحرية البريطانية: ضبط أسلحة أثناء تهريبها إلى «الحوثيين»
اليوم 01:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©