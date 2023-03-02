«السعديات».. الوجهة الشاملة

نسرين درزي (أبوظبي)

جزيرة السعديات في أبوظبي، والتي تم تصنيفها «أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط»، هي أكثر من ذلك بكثير، بحيث تتضمن مرافق استثنائية متفردة لأفضل تجارب الاستجمام والثقافة والترفيه، عدا عن طبيعتها البكر الخلابة ورمالها البيضاء النقية ومياها الصافية، ما يمنحها صفة الوجهة الاستثنائية الشاملة.وتتميز جزيرة السعديات بمشاهدها الأخاذة وشواطئها وإطلالاتها الخلابة على المياه الساحرة للخليج العربي، وتحتضن عدداً من المنتجعات الفاخرة، وتضم باقة متميزة من عناوين الضيافة والمطابخ والتجارب الرياضية والترفيهية العالمية.

المركز الثقافي

تُعتبر جزيرة السعديات، المركز الثقافي لعاصمة الإمارات، باحتضانها لأشهر المتاحف وأبرز المؤسسات التعليمية العالمية، وتبعد مسافة قصيرة بالسيارة من وسط مدينة أبوظبي، ما يجعلها المكمل الحيوي لنبض الحياة العصرية المتكاملة.

«كاي» و«سول»

تنفرد جزيرة السعديات بامتلاكها أحد أفضل الشواطئ في الشرق الأوسط، وقد عزز شهرتها حصولها على لقب «أفضل شاطئ في الشرق الأوسط» من جوائز السفر العالمية للسنة الـ 11 على التوالي، حيث يشهد الزوار حالة من التناغم والانسجام بين رمال الشواطئ البيضاء ومياه البحر الصافية. وعند زيارتها يمكن للضيوف الاختيار من بين عدة شواطئ ناصعة، بما فيها نادي شاطئ السعديات للجولف الفاخر، والذي يتميز بأجوائه الهادئة ويضم مجموعة من المطاعم المميزة وحوض سباحة خارجي، وشاطئ «كاي» للاستمتاع بمشهد ساحر للرمال البيضاء والمياه الفيروزية عند الغروب، وشاطئ «سول» المجاور للممشى، بإطلالاته الخلابة على المياه المتلألئة للخليج العربي.

تجارب سياحية

وقال ليام فيندلي الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال دستينيشنز»: يُسعدنا الترحيب بالضيوف للاستمتاع بما تقدمه جزيرة السعديات من تجارب متفردة ومتنوعة تلبي مختلف الأذواق، بدءاً من الشواطئ الطبيعية والتجارب الرياضية والترفيهية الاستثنائية، والمرافق الفنية والثقافية العالمية، إلى مجموعة واسعة من المنتجعات والفنادق الفاخرة وخيارات الطعام المتنوعة. وتستضيف جزيرة السعديات في مختلف المواسم العديد من العروض والفعاليات الثقافية والترفيهية والصحية والتجارب الرياضية وعروض الطهي، وسواها من الأنشطة المتميزة التي تجعل منها وجهة مفعمة على مدار العام. وأضاف: أشعر بالفخر عند رؤية أعداد كبيرة من الضيوف يقضون أوقات استجمام رائعة على شواطئ الجزيرة الرملية البيضاء والنقية، ويتغنون بإطلالاتها الآسرة على المياه الفيروزية المتلألئة للخليج العربي، ما يؤكد تنوع وغنى التجارب السياحية على الجزيرة.

قارب سريع

تضم «السعديات» نخبة من المنتجعات العالمية الفاخرة المفتوحة على مساحات شاسعة توفر كل مفردات الاستجمام الراقي للسكان والسياح الباحثين عن سكون الطبيعة ومفردات الضيافة وأرقى مستويات الخدمة بما يفوق الـ 5 نجوم. ويمكن لمحبي المغامرات البحرية والتجارب الحصرية الانطلاق من الجزيرة على متن قارب سريع نحو جزيرة نوراي التي تبعد 15 دقيقة فقط، وقضاء تجربة استثنائية حافلة بالرياضات المائية والمأكولات الشهية.

ملامح إبداع

تقدم جزيرة السعديات باقة مميزة من التجارب الثقافية التي تثري الخيال وتلهم الشغف بالفن والتراث والإبداع وسط أجواء من الهدوء والطبيعة الساحرة، حيث تقدم عروضاً متنوعة يمكن للزوار الاختيار بينها، مثل ورش العمل والمعارض والدورات التخصصية والفعاليات والمزيد. ولا تكتمل حكاية منطقة الفنون والثقافة من دون التوقف في متحف اللوفر أبوظبي، التحفة المعمارية والهندسية الرائعة التي تجسد ملامح الإبداع الفكري لمختلف حضارات العالم.

منصة للتفاعل

ويُعتبر معرض منارة السعديات، مركزاً للفنون والأنشطة الثقافية والفعاليات المجتمعية على الجزيرة، ومنصة مهمة للتواصل والتفاعل الاجتماعي خلال مختلف المناسبات التي ينظمها.وسواء كان الزوار يرغبون بقضاء يوم ثقافي مميز أو الاستمتاع بتجربة طعام شهية وسط أجواء شاطئية ساحرة، فإن جزيرة السعديات تلبي تطلعاتهم وترضي أذواقهم.

مجمع حصري

يمثل ممشى السعديات مجمعاً حصرياً في قلب المنطقة الثقافية الجديدة، حيث يتميز هذا المجتمع المواجه للشاطئ باحتضانه لمجموعة واسعة من المرافق المجتمعية مثل المحلات التجارية ومراكز الترفيه والعديد من تجارب تناول الطعام العالمية.

19 مليون زائر

تُعتبر جزيرة السعديات موطناً لأشكال مختلفة من الحياة البرية والبحرية، وتوفر للضيوف فرصة فريدة لمشاهدة الحيوانات في موائلها الطبيعية. ويُتوقع أن تستقطب جزيرة السعديات أكثر من 19 مليون زائر بحلول عام 2025 من السياح والمقيمين للاستمتاع بالتجارب والعروض التي تلبي تطلعات الزوار من مختلف الأعمار.