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أطعمة تزيد إنتاج الكولاجين

أطعمة تزيد إنتاج الكولاجين
3 مارس 2023 01:19

أبوظبي (الاتحاد)

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تمنح مكملات الكولاجين النعومة للبشرة وتقوي الشعر والأظافر، وتجعل المظهر أكثر شباباً. وذكر موقع «سي نت» التعليمي بعض الأطعمة التي تساعد على إنتاج الكولاجين بشكل طبيعي.
والكولاجين له أهمية كبيرة في الحفاظ على وظائف الجسم المختلفة. ومع التقدم في السن، تبدأ الأجسام في إنتاج كمية أقل من الكولاجين، لتظهر التجاعيد والأوجاع وأعراض الشيخوخة مثل ضعف العضلات وعدم مرونة الأوتار والأربطة وآلام المفاصل.
ويؤكد خبراء الصحة، أن الطريقة الأكثر فعالية للحصول على فوائد الكولاجين، هي اتباع نظام غذائي متوازن يتضمن الكثير من الفواكه والمكسرات، مثل الفول السوداني والفستق والتفاح والموز والكمثرى والعنب البري والتوت والبيض ومرق العظام والفاصوليا واللحوم والمحار.

الصحة
الصحة الجسدية
الشيخوخة
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