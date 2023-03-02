«كلنا شرطة» تتطوّع في مهرجان الشيخ زايد

أبوظبي (الاتحاد) من الوهلة الأولى لدخول الزوار موقع مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة، يمكنهم ملاحظة جهود متطوعي مبادرة «كلنا شرطة»، لاسيما خلال الفعاليات والأنشطة التي ينظمها المهرجان يومياً، وذلك لخدمة الجمهور وإرشاده وتنظيم دخوله إلى الفعاليات الكبرى. يتمتع متطوعو «كلنا الشرطة» بقدرات ومهارات كبيرة اكتسبوها خلال سنوات طويلة من العمل المجتمعي، والتي تنعكس في تيسير زيارة الجمهور للمهرجان في انسيابية تامة، وتعريفه بمختلف الفئات والعروض، من خلال طاقم تطوعي متمرس، يسعى إلى تقديم خدماته لمختلف الجنسيات والمساهمة في نجاح مختلف الفعاليات. ويأتي إطلاق منظومة «كلنا شرطة» في سياق التزام القيادة العامة لشرطة أبوظبي بمد مزيد من جسور التواصل مع المجتمع، وتحقيق انخراط أكبر لأفراده في جهود الأمن التي تبذلها الشرطة، بما ينعكس إيجاباً على المشهد الأمني. وتأتي مشاركة أعضاء «كلنا شرطة» في مهرجان الشيخ زايد كواحدة من فعاليات عدة تشارك فيها المنظومة على مستوى إمارة أبوظبي، وتتمحور أدوار الأعضاء حول تنظيم العروض الثقافية والحفلات الغنائية وتأمين الفعاليات المتنوعة في كل من الأجنحة والمرافق المتنوعة في المهرجان. وتفتح المنظومة الباب أمام جميع أفراد المجتمع من مختلف الجنسيات ممن يجدون في أنفسهم الكفاءة والمقدرة للانضمام إلى عضويتها، والإسهام في الحفاظ على أمن وأمان مجتمعاتهم. كما تطمح منظومة «كلنا شرطة» إلى الارتقاء بمجتمع إمارة أبوظبي ليصبح شريكاً أساسياً في الحفاظ على أمن وأمان الإمارة. وتندرج مبادرة «كلنا شرطة» ضمن منظومة العمل التطوعي الذي غرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نفوس أبناء الإمارات، حيث تمكن فريق المبادرة من إظهار جهوده التطوعية وتحليه العالي بالمسؤولية وأدائه لواجباته.