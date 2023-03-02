الجمعة 3 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«كلنا شرطة» تتطوّع في مهرجان الشيخ زايد

متطوعو «كلنا شرطة»
2 مارس 2023 18:50

أبوظبي (الاتحاد) 
من الوهلة الأولى لدخول الزوار موقع مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة، يمكنهم ملاحظة جهود متطوعي مبادرة «كلنا شرطة»، لاسيما خلال الفعاليات والأنشطة التي ينظمها المهرجان يومياً، وذلك لخدمة الجمهور وإرشاده وتنظيم دخوله إلى الفعاليات الكبرى.
يتمتع متطوعو «كلنا الشرطة» بقدرات ومهارات كبيرة اكتسبوها خلال سنوات طويلة من العمل المجتمعي، والتي تنعكس في تيسير زيارة الجمهور للمهرجان في انسيابية تامة، وتعريفه بمختلف الفئات والعروض، من خلال طاقم تطوعي متمرس، يسعى إلى تقديم خدماته لمختلف الجنسيات والمساهمة في نجاح مختلف الفعاليات.
ويأتي إطلاق منظومة «كلنا شرطة» في سياق التزام القيادة العامة لشرطة أبوظبي بمد مزيد من جسور التواصل مع المجتمع، وتحقيق انخراط أكبر لأفراده في جهود الأمن التي تبذلها الشرطة، بما ينعكس إيجاباً على المشهد الأمني.
وتأتي مشاركة أعضاء «كلنا شرطة» في مهرجان الشيخ زايد كواحدة من فعاليات عدة تشارك فيها المنظومة على مستوى إمارة أبوظبي، وتتمحور أدوار الأعضاء حول تنظيم العروض الثقافية والحفلات الغنائية وتأمين الفعاليات المتنوعة في كل من الأجنحة والمرافق المتنوعة في المهرجان.
وتفتح المنظومة الباب أمام جميع أفراد المجتمع من مختلف الجنسيات ممن يجدون في أنفسهم الكفاءة والمقدرة للانضمام إلى عضويتها، والإسهام في الحفاظ على أمن وأمان مجتمعاتهم. كما تطمح منظومة «كلنا شرطة» إلى الارتقاء بمجتمع إمارة أبوظبي ليصبح شريكاً أساسياً في الحفاظ على أمن وأمان الإمارة.
وتندرج مبادرة «كلنا شرطة» ضمن منظومة العمل التطوعي الذي غرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نفوس أبناء الإمارات، حيث تمكن فريق المبادرة من إظهار جهوده التطوعية وتحليه العالي بالمسؤولية وأدائه لواجباته.

أخبار ذات صلة
«الفرقة الإندونيسية».. لوحات فنية نابضة
مهرجان الشيخ زايد يشهد مسابقات الطهي الشعبي
مبادرة كلنا شرطة
كلنا شرطة
مهرجان الشيخ زايد
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
رسالة تهديد لميسي من تجار مخدرات
الرياضي
رسالة تهديد لميسي من تجار مخدرات
اليوم 02:31
برشلونة يعود من البرنابيو بالصيد الثمين
الرياضي
برشلونة يعود من البرنابيو بالصيد الثمين
اليوم 02:23
أسلحة صادرتها البحرية البريطانية أثناء تهريبها إلى ميليشيات الحوثي (من المصدر)
عربي ودولي
البحرية البريطانية: ضبط أسلحة أثناء تهريبها إلى «الحوثيين»
اليوم 01:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©