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حديقة «أم الإمارات» تحتفي بشهر القراءة وعيد الأم

حديقة «أم الإمارات» تحتفي بشهر القراءة وعيد الأم
2 مارس 2023 17:40

أبوظبي (الاتحاد)
تستضيف حديقة «أم الإمارات»، الوجهة الخضراء المفضلة في قلب أبوظبي، سلسلة من الأنشطة والفعاليات احتفاءً بشهر القراءة وعيد الأم، حيث ستقدم لزوارها وخاصة للأمهات وعشاق القراءة، أنشطة ترفيهية متنوعة وهدايا مميزة وجلسات يوغا مجانية وفرصة الاستمتاع بقراءات خاصة.
سيشهد «سوق الحديقة» يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وحتى 11 مارس، ركناً مخصصاً للكتب المفيدة باللغتين العربية والانجليزية لينهل منها الضيوف، واستضافة جلسات الحكواتي التراثية، وورش عمل الخط العربي، والعديد من أنشطة القراءة والفعاليات الترفيهية المناسبة لجميع أفراد العائلة. ويعتبر «سوق الحديقة» الوجهة المثالية في حديقة «أم الإمارات» لعشاق القراءة الباحثين عن اكتشاف كل ما هو جديد في أحضان الطبيعة بصحبة الأهل والأصدقاء.
أعدت حديقة «أم الإمارات» لضيوفها يومي 3 و4 مارس، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، مجموعة من الأنشطة الممتعة مثل جلسات سرد القصص وورش العمل التفاعلية وجلسات الموسيقى والخط العربي، والكتب وسواها الكثير. ولإضفاء أجواء مميزة، أعلنت الحديقة عن مشاركة مؤلفين محليين بارزين في بعض ورش العمل، مثل الدكتورة فاطمة المزروعي، حصة المهيري، في خطوة تهدف إلى الاستفادة من معارفهم وخبراتهم الغنية.
وستخصص عطلة نهاية الأسبوع الثالثة والأخيرة في «سوق الحديقة»، والتي تصادف 17 و18 مارس، للاحتفال بعيد الأم، حيث أعدت حديقة «أم الإمارات» لضيوفها باقة متنوعة من الأنشطة المميزة، التي ستجعل من يوم الأم مناسبة خاصة ستتذكرها الأمهات، بما فيها من عروض ترفيهية وهدايا، وجلسات يوغا مجانية لأكثر من 100 أم، لتكريم الأمهات عن دورهن البارز في مسيرة بناء الأسرة والمجتمع.
وتحرص حديقة «أم الإمارات» دوماً على الارتقاء بخدماتها وتقديم مختلف أنواع الأنشطة المفيدة والفعاليات الترفيهية الممتعة، وتُعتبر الوجهة المثالية في فصل الربيع لقضاء أجمل الأوقات في الهواء الطلق.

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