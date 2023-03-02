«حمدان بن محمد لإحياء التراث» يشارك في أيام الشارقة التراثية

أبوظبي (الاتحاد)

زار صاحب السمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، جناح مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، المشارك في أيام الشارقة التراثية في دورته الـ 20، تحت شعار «التراث والإبداع»، وذلك في منطقة ساحة التراث في قلب الشارقة، والتي ينظمها معهد الشارقة للتراث في 11 مدينة في الإمارة على مدى الفترة من 1 إلى 21 من شهر مارس الجاري، بمشاركة 42 دولة عربية وأجنبية و40 جهة حكومية.



منصة متميزة

واطلع سمّوه على المنصة المتميزة لإدارة البحوث والدراسات في المركز وما تحتويه من إصدارات ومبادرات تراثية ووطنية، وخلال الزيارة قدمت فاطمة سيف بن حريز مدير إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، شرحاً عن أهمية الدور الذي يقوم به المركز في حفظ وتوثيق التراث الوطني، ودعمه بالدراسات والأبحاث العلمية المعتمدة، والعمل على تعزيز الوعي بالعادات والقيم لدولة الإمارات، الأمر الذي يضمن استدامة هذا التراث العريق.

وقالت بن حريز: تشرفنا اليوم بزيارة صاحب السمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، حيث أبدى إعجابه بمحتويات منصة المركز، مثمناً الدور الذي تلعبه في تقديم صورة متميزة عن تراث الدولة، كما شدد سموه على ضرورة وجود مثل هذه المنصات التراثية الوطنية في كل مناسبة ثقافية. وأشارت بن حريز إلى أهمية المشاركة في مثل هذه التظاهرات الثقافية، حيث اعتبرتها فرصة مهمة لتقديم أحدث إصدارات ومبادرات المركز المتواصلة، حيث تتيح مثل هذه المناسبات الفرصة لعرض أعمال المركز لأكبر عدد ممكن من الجمهور من مختلف الجنسيات.

محتوى غني

وحفلت منصة المركز المتواجدة في القاعة بمجموعة كبيرة ومتنوعة من أحدث إصدارات المركز، بالإضافة إلى مجموعة من الوثائق التاريخية التي تتحدث وتوثّق فترات تاريخية مختلفة في تاريخ دولة الإمارات، كما يضمّ الجناح مجموعة من التسجيلات السمعية والبصرية، لمجموعة من أهم شعراء الدولة في عدّ القصيد، وشريطاً وثائقياً مصوراً يظهر مجموعة من الأحداث والمعالم التاريخية والتراثية في الدولة، كما تشهد المنصة مشاركة مميزة لإذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. هذا وشهدت المنصة إقبالاً كبيراً من الزوار وبشكل خاص من قبل مواطني الدولة الذين أبدوا إعجابهم بمحتويات المنصة وما تضمه من محتوى تراثي وذاكرة بصرية تروي قصصاً وروايات عن الموروث الشعبي والتاريخي للدولة.