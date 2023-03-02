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7 علامات على العلاقة السامة

7 علامات على العلاقة السامة
2 مارس 2023 14:58

ترجمة: عزة يوسف

العلاقات الاجتماعية الناجحة منبع السعادة والشعور بالرضا، في حين أن العلاقات المؤذية تتسبب في الشعور بالألم النفسي والقلق، وقد تؤدي إلى الاكتئاب، لذلك قدم موقع Insider بعض العلامات التي تساعد في تمييز العلاقة السامة:

1- انعدام الثقة:
مع غياب الثقة، ينهار الشعور بالأمان والاستقرار، ولا تعني الثقة أن يكون شريكك مخلصاً فحسب، بل أن يبذل جهده في كل ما يصب في صالح العلاقة.

2- التعامل بعدائية:
بجانب توجيه العبارات المؤذية والصراخ وتكسير الأشياء والترهيب الجسدي، يمكن ملاحظة عدائية مخفية تتضمن إلقاء اللوم على الآخر، أو المقاطعة المستمرة، أو الانتقاد اللاذع، وذلك يفرض جواً دائماً من التوتر وانعدام الثقة.

3- السلوك المسيطر:
من أبرز علامات العلاقة السامة أن يملي الطرف الآخر عليك تصرفاتك وإجبارك على التصرف بطريقة معينة دائماً أو محاولة إدارة أموالك نيابة عنك، أو التصرف كما لو كنت لا تعرف عما تتكلم، ومعرفة أصدقائك ومع من تحدثت أو الدخول إلى حساباتك الشخصية.

4- الكذب المستمر:
يضعف الكذب من مصداقية العلاقة حتى لو كان على أشياء تافهة، كما أن تجاهل احتياجاتك وعدم بذل شريكك الجهد أو القيام بأفعال تشعرك بأهميتك من علامات العلاقة السامة.

6- الاستنزاف:
إذا وجدت نفسك تبذل الكثير من الجهد وتقضي الكثير من الوقت لإرضاء شريكك ولا تجد وقتاً لنفسك، من دون أن يقدم لك الطرف الآخر القدر نفسه من الاهتمام بالأفعال، فتلك بالتأكيد علاقة سامة.

7- التبرير الدائم:
الأعذار والتبرير الدائم للسلوكيات السيئة لشريكك من أهم علامات العلاقة السامة، التي لن يفيدك إنكارها.

 

الكذب
الثقة
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