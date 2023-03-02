هدى الأتربي.. مشغولة بـ «شمس»

محمد قناوي (القاهرة) كشفت الممثلة المصرية الشابة هدى الأتربي عن أنها مشغولة حالياً بتصوير فيلم «شمس»، وتجسد شخصية فتاة تدخل في مراحل مختلفة، ثم تنقلب حياتها رأساً على عقب، وتصبح محيرة لمن حولها.
يشارك في البطولة عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني، إخراج معوض إسماعيل، ومعالجة درامية طلال الطريفي. وأضافت الأتربي لـ «الاتحاد» أنها تستعد لتصوير الجزء الثاني من فيلم «ماما حامل»، بعد أن حقق الجزء الأول نجاحاً كبيراً، خاصة في منطقة الخليج، وتمت المطالبة بتقديم جزء ثانٍ سيكون في إطار كوميدي.
وتوجد هدى على شاشة رمضان من خلال مسلسلين، الأول «ضرب نار» مع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وتقدم خلاله دور فتاة عاطلة ومدللة تدخل في العديد من الصراعات، والثاني «سره الباتع» عن رواية يوسف إدريس، وتقدم شخصية واحدة من مقاومي الاحتلال. آخر ظهور للأتربي كان في مسلسل «شارع 9» في دور ابنة رجل أعمال كبير، يتعرض لمواقف أدخلتها في دائرة الإدمان، فتصطدم بأسرتها والمحيطين بها.