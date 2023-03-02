44 مشروعاً في «قمرة السينمائي 2023»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الدوحة للأفلام، اختيار 44 فيلماً للمشاركة في ملتقى قمرة السينمائي 2023، تشمل أفلاماً روائية ووثائقية طويلة، بالإضافة إلى أفلام قصيرة ومسلسلات. ويوفر قمرة 2023 فرصاً للتواصل والتطوير للمشاريع المختارة من 23 بلداً ضمن رؤية ورسالة الملتقى في توفير الدعم لنجاح صناع الأفلام من المنطقة والعالم، وإعدادهم لإنجاز مشاريعهم وعرضها إلى الجمهور في مختلف أرجاء العالم.

وستشارك المواهب السينمائية العاملة على مشاريع الأفلام والمسلسلات المختارة في قمرة ضمن نظام هجين مبتكر، حيث تشارك في الأنشطة الواقعية وجلسات التدريب والتواصل من 10 إلى 15 مارس، وكذلك عبر الإنترنت من 19 إلى 21 مارس 2023. ومن بين 44 مشروعاً في نسخة هذا العام، يشارك 29 مشروعاً حصل على دعم من برنامج المنح بمؤسسة الدوحة للأفلام، و5 مشاريع حصلت على دعم من صندوق الفيلم القطري. وقد شارك 24 مشروعاً من بين المشاريع المختارة في برامج تدريبية بالمؤسسة، منها ورشة حزاية لكتابة السيناريو، ورشة المنتجين، ورشة نصوص الأفلام القصيرة، ورشة الأفلام الوثائقية مع المخرج ريثي بان، ورشة المسلسلات، وورشة المونتاج الأولى. وتنقسم المشاريع إلى ثمانية أفلام طويلة في مرحلة التطوير، خمسة أفلام طويلة في مرحلة الإنتاج، و13 فيلماً طويلاً في مرحلة ما بعد الإنتاج، كما تضم القائمة 7 مسلسلات، و11 فيلماً قصيراً.

وتشمل مشاريع قمرة 2023 قائمة من 13 مشروعاً لمواهب سينمائية من قطر، من ضمنها 7 مشاريع لقطريين، و7 مسلسلات لمواهب واعدة تعكس مدى تطور هذا النوع من الإنتاج.

وقالت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام، إن المشاريع التي تشارك في قمرة 2023 اختيرت من مجموعة واسعة من الأفلام من مختلف أرجاء العالم. وأضافت: «يوفر ملتقى قمرة السينمائي فضاءً جديداً للأصوات المستقلة والجديدة في عالم السينما، ويسعدنا هذا التنوع والعمق في الأفكار الأصلية التي يستكشفها صناع الأفلام الواعدون. إن هدفنا هو دعم الأصوات السينمائية المستقلة خلال مسيرة عملهم ابتداءً من كتابة النص ولغاية عرض الفيلم على الشاشة. ونتشرف بالحصول على مساندة خبراء ونجوم السينما اللامعين الذين سيوفرون الإشراف والتوجيه للمشاريع المختارة. فالمهارات التي يكتسبها صناع الأفلام في قمرة قيّمة للغاية ومفيدة لمسيرتهم المهنية، سواء من خلال ربط مشاريعهم بالجمهور العالمي أو اكتساب رؤى استثنائية في مهنة صناعة الأفلام».