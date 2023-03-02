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10 وجهات سياحية آمنة للنساء

10 وجهات سياحية آمنة للنساء
2 مارس 2023 12:22

ترجمة: عزة يوسف
تمنح تجربة السفر متعة استكشاف أماكن وثقافات جديدة بجانب الشعور بالبهجة وتغيير الأجواء. ويقدم موقع The Travel الكندي قائمة بالوجهات السياحية الآمنة التي يمكن للنساء زيارتها وحدهن:

1- هلسنكي:
تشتهر فنلندا بالأمان وانخفاض معدل الجريمة، والمساواة بين الجنسين، وعلى الرغم من أن العاصمة هلسنكي مدينة صاخبة، إلا أنها مريحة وآمنة للتجول أثناء المساء من دون الشعور بأي خوف.

2- ستوكهولم:
يمكن زيارة المدينة الإسكندنافية من دون قلق، حيث إن الشعب السويدي متحضر ومنفتح ويجيد الإنجليزية، كما أن العاصمة مزيج من الأصالة والمعاصرة.

3- طوكيو:
في حين أن العاصمة اليابانية مدينة حضرية شاسعة ومزدحمة للغاية، إلا أنها من أكثر الأماكن أماناً للسائحات المسافرات وحدهن، وتتوافر فيها عربات قطار وردية مخصصة لهن، كما يرتفع مؤشر السلامة فيها.

4- سيدني:
تحمل مدينة سيدني بأستراليا من الحيوية والأمان ما يجعلها وجهة مثالية للنساء، ويجب على كل مسافرة بمفردها تضمينها في قائمة اختياراتها.

5- ريكيافيك:
حصلت آيسلندا على لقب أكثر دولة مسالمة في العالم عام 2008، حيث تتمتع بمستويات عالية من السلامة، لذلك يمكن للمسافرات التجول بمفردهن بأمان حتى أثناء المساء، ولا تمتلك آيسلندا جيشاً لأنها لا تتعرض لأي أخطار محتملة.

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6- فانكوفر:
من الوجهات السياحية الخلابة التي تتمتع بطبيعة وفيرة وسكان ودودين، ووفقاً للبيانات، تتمتع كندا بأدنى معدلات الجريمة المحلية، ما يُظهر بشكل جيد الموقف العام تجاه النساء.

7- مدريد:
في منطقة الجنوب الأوروبي، نجد العاصمة الإسبانية مدريد فاتحة ذراعيها للمسافرات ليجدن الأمان والاستمتاع بالمتاحف والتجول وعروض الفلامنكو.

8- لشبونة:
مدينة ساحرة بالبرتغال تشتهر بالهندسة المعمارية المذهلة والمأكولات اللذيذة، وجرائم العنف فيها شبه معدومة، ما يجعلها وجهة ممتازة للمسافرات وحدهن.

9- فيينا:
واحدة من أكثر المدن الأوروبية أماناً للسائحات بمفردهن، وتضم نحو 100 متحف.

10- دبلن:
مدينة دافئة بأيرلندا وتحافظ على تقاليدها، كما أن سكانها ودودون ويتمتعون بقدر كبير من الفكاهة، لذا يمكن للنساء التنزه في شوارعها التاريخية بلا قلق.

طوكيو
ستوكهولم
سيدني
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