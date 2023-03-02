الجمعة 3 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

5 صفات غير مستحبة في الزوج!

5 صفات غير مستحبة في الزوج!
2 مارس 2023 11:57

ترجمة: عزة يوسف
هناك العديد من الخصال داخل كل شخص، ويجب أن نعي السيئ منها كي لا نسمح لها بتدمير حياتنا. ويوضح موقع All Pro Dad الأميركي بعض الصفات السيئة التي يجب على الزوج تجنبها من أجل حياة زوجية سعيدة:

1- الطموح الزائد:
قد يجعلك الطموح الزائد تهمل بيتك، وتعطي كل وقتك لعملك، فتتأثر علاقتك بعائلتك، لذا يجب عليك بذل الجهد لتعزيز حياتك العائلية وتحسين علاقتك بزوجتك، كما تفعل في العمل.

2- الرضا الزائد:
الرضا الزائد عن النفس مثل عدو خفي وصامت للزواج، حيث يدفع الرجل إلى عدم بذل جهد لإرضاء شريكته، والحل أن تبحث وتفكر دائماً فيما يسعد زوجتك.

3- المشتتات:
يمتلئ عالمنا بالكثير من المشتتات التي تقضي على أوقاتنا السعيدة مع عائلتنا، لذا يجب أن تغلق الهاتف وتطفئ التلفاز وتخصص بعض الوقت الجيد لقضائه مع زوجتك وأبنائك.

4- المقارنة:
تبدأ المشاكل الزوجية بهفوات صغيرة يمكن تجنبها من البداية، فالنظر إلى نساء أخريات يؤدي إلى مقارنة زوجتك بنساء أخريات، يضر بعلاقتك بزوجتك، بل قد يدمرها.

5- التكبر:
ينتج الشعور بالتكبر عن انعدام الثقة بالنفس، ويدفع الزوج لمعاندة زوجته وإنكار أخطائه، الأمر الذي يؤدي إلى التباعد والجفاء في الحياة الزوجية، والحل في التواضع الذي لا يعني أن تقلل من نفسك، بل أن تبتعد عن التفكير في نفسك فقط.

 

الحياة الزوجية
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
رسالة تهديد لميسي من تجار مخدرات
الرياضي
رسالة تهديد لميسي من تجار مخدرات
اليوم 02:31
برشلونة يعود من البرنابيو بالصيد الثمين
الرياضي
برشلونة يعود من البرنابيو بالصيد الثمين
اليوم 02:23
أسلحة صادرتها البحرية البريطانية أثناء تهريبها إلى ميليشيات الحوثي (من المصدر)
عربي ودولي
البحرية البريطانية: ضبط أسلحة أثناء تهريبها إلى «الحوثيين»
اليوم 01:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©