5 صفات غير مستحبة في الزوج!

ترجمة: عزة يوسف

هناك العديد من الخصال داخل كل شخص، ويجب أن نعي السيئ منها كي لا نسمح لها بتدمير حياتنا. ويوضح موقع All Pro Dad الأميركي بعض الصفات السيئة التي يجب على الزوج تجنبها من أجل حياة زوجية سعيدة:

1- الطموح الزائد:

قد يجعلك الطموح الزائد تهمل بيتك، وتعطي كل وقتك لعملك، فتتأثر علاقتك بعائلتك، لذا يجب عليك بذل الجهد لتعزيز حياتك العائلية وتحسين علاقتك بزوجتك، كما تفعل في العمل.

2- الرضا الزائد:

الرضا الزائد عن النفس مثل عدو خفي وصامت للزواج، حيث يدفع الرجل إلى عدم بذل جهد لإرضاء شريكته، والحل أن تبحث وتفكر دائماً فيما يسعد زوجتك.

3- المشتتات:

يمتلئ عالمنا بالكثير من المشتتات التي تقضي على أوقاتنا السعيدة مع عائلتنا، لذا يجب أن تغلق الهاتف وتطفئ التلفاز وتخصص بعض الوقت الجيد لقضائه مع زوجتك وأبنائك.

4- المقارنة:

تبدأ المشاكل الزوجية بهفوات صغيرة يمكن تجنبها من البداية، فالنظر إلى نساء أخريات يؤدي إلى مقارنة زوجتك بنساء أخريات، يضر بعلاقتك بزوجتك، بل قد يدمرها.

5- التكبر:

ينتج الشعور بالتكبر عن انعدام الثقة بالنفس، ويدفع الزوج لمعاندة زوجته وإنكار أخطائه، الأمر الذي يؤدي إلى التباعد والجفاء في الحياة الزوجية، والحل في التواضع الذي لا يعني أن تقلل من نفسك، بل أن تبتعد عن التفكير في نفسك فقط.