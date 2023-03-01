عبدالله بن سالم القاسمي يُكرم الفائزين بجائزة الشارقة للتميز

الشارقة (وام)

برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، شهد سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، حفل تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للتميز 2022، الذي أقيم مساء أمس في مركز إكسبو الشارقة. وتفضّل سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، بتكريم الفائزين بالجائزة بفئاتها المتنوعة من المؤسسات والأفراد، خليجياً ومحلياً، بالإضافة إلى تكريم الشركاء والرعاة الاستراتيجيين ولجان التحكيم وفريق عمل الجائزة، تقديراً لدورهم وتثميناً لجهودهم المتميزة في توفير الدعم للجائزة في مراحلها كافة.

وفاز بالجائزة لهذا العام، في فئة جائزة الشارقة للتميز الخليجية كل من: مصرف الراجحي من السعودية، وبيت التمويل الكويتي، بنك البحرين الوطني، مجموعة سعود بهوان من سلطنة عُمان، بنك أبوظبي الأول من الإمارات.

وفاز في فئة جائزة الشارقة للتميز، إعمار العالمية للصناعات، ومستشفى زليخة.

وفاز في فئة جائزة الشارقة للتميز للمسؤولية المجتمعية، جمعية الشارقة التعاونية، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة.

وفاز مجلس الشارقة الرياضي في فئة جائزة الشارقة الخضراء، بينما فاز في فئة جائزة الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مصاعد لتركيب المصاعد، والخليج لصناعة المطاط.

وفاز في فئة جائزة أفضل منشأة مطابقة للمعايير الأمنية، الزاجل لإدارة المعارض، كما فازت جمعية الشارقة التعاونية في فئة جائزة الشارقة للتوطين الخليجية.

وضمت قائمة الجهات المكرمة من الشركاء والرعاة: هيئة الإنماء التجاري والسياحي، القيادة العامة لشرطة الشارقة، البرنامج الوطني للمنشآت والمشروعات الصغيرة والوطنية، الشارقة لتطوير القدرات، مركز الشارقة الدولي للتحكيم «تحكيم»، المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، برق الإمارات، وكلية الأفق الجامعية.