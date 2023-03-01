السبت 4 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

عبدالله بن سالم القاسمي يُكرم الفائزين بجائزة الشارقة للتميز

عبدالله بن سالم القاسمي خلال حفل التكريم (وام)
2 مارس 2023 01:27

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تتضامن مع إندونيسيا وتعزي في ضحايا حريق مستودع الوقود
ملك ماليزيا يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي

برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، شهد سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، حفل تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للتميز 2022، الذي أقيم مساء أمس في مركز إكسبو الشارقة. وتفضّل سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، بتكريم الفائزين بالجائزة بفئاتها المتنوعة من المؤسسات والأفراد، خليجياً ومحلياً، بالإضافة إلى تكريم الشركاء والرعاة الاستراتيجيين ولجان التحكيم وفريق عمل الجائزة، تقديراً لدورهم وتثميناً لجهودهم المتميزة في توفير الدعم للجائزة في مراحلها كافة.
وفاز بالجائزة لهذا العام، في فئة جائزة الشارقة للتميز الخليجية كل من: مصرف الراجحي من السعودية، وبيت التمويل الكويتي، بنك البحرين الوطني، مجموعة سعود بهوان من سلطنة عُمان، بنك أبوظبي الأول من الإمارات.
وفاز في فئة جائزة الشارقة للتميز، إعمار العالمية للصناعات، ومستشفى زليخة. 
وفاز في فئة جائزة الشارقة للتميز للمسؤولية المجتمعية، جمعية الشارقة التعاونية، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة.
وفاز مجلس الشارقة الرياضي في فئة جائزة الشارقة الخضراء، بينما فاز في فئة جائزة الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مصاعد لتركيب المصاعد، والخليج لصناعة المطاط.
وفاز في فئة جائزة أفضل منشأة مطابقة للمعايير الأمنية، الزاجل لإدارة المعارض، كما فازت جمعية الشارقة التعاونية في فئة جائزة الشارقة للتوطين الخليجية.
وضمت قائمة الجهات المكرمة من الشركاء والرعاة: هيئة الإنماء التجاري والسياحي، القيادة العامة لشرطة الشارقة، البرنامج الوطني للمنشآت والمشروعات الصغيرة والوطنية، الشارقة لتطوير القدرات، مركز الشارقة الدولي للتحكيم «تحكيم»، المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، برق الإمارات، وكلية الأفق الجامعية.

عبدالله بن سالم القاسمي
الإمارات
الشارقة
جائزة الشارقة للتميز
آخر الأخبار
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
الإمارات
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
3 مارس 2023
مورينيو مطلب «البلوز» وسط أصداء «الكلاسيكو»!
الرياضي
مورينيو مطلب «البلوز» وسط أصداء «الكلاسيكو»!
اليوم 15:45
بايرن يجهز للاستغناء عن نوير!
الرياضي
بايرن يجهز للاستغناء عن نوير!
اليوم 15:36
اتحاد الكرة يُشارك في المؤتمر الطبي الآسيوي
الرياضي
اتحاد الكرة يُشارك في المؤتمر الطبي الآسيوي
اليوم 15:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©