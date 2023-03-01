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يوتيوب متهم بانتهاك حقوق 5 ملايين طفل

يوتيوب متهم بانتهاك حقوق 5 ملايين طفل
2 مارس 2023 01:28

لندن (د ب أ) 

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يواجه موقع يوتيوب شكوى تلقتها هيئة حماية البيانات في المملكة المتحدة تتعلق بجمع الموقع بيانات عن الأطفال بشكل غير قانوني، ما يمثل  انتهاكاً للقواعد الجديدة لحماية اليافعين على الإنترنت. وقال مفوض المعلومات بالهيئة إنه سينظر في الشكوى، التي قدمتها مؤسسة خيرية بريطانية وتقول: إن يوتيوب ينتهك قانون حماية الأطفال وجمع بيانات نحو 5 ملايين طفل في المملكة المتحدة، وقال ستيفن بونر، أحد نواب المفوض في المكتب: «بصفتنا جهة تنظيمية، نسعى لحماية بيانات الأطفال عبر الإنترنت». وأضاف: إذا لم يكن الأمر كذلك، فسنتخذ إجراءات.

يوتيوب
حماية البيانات
بريطانيا
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