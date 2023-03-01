الخميس 2 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«تيك توك» ممنوع في البرلمان الأوروبي

«تيك توك» ممنوع في البرلمان الأوروبي
2 مارس 2023 01:28

بروكسل (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
مشروع قانون لحظر «تيك توك» في أميركا
بعد قرار النواب الأميركي.. هل يحظر بايدن «تيك توك»؟

أبلغ البرلمان الأوروبي موظفيه بحظر الدخول إلى شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» عبر أجهزة العمل، وشدد البرلمان على مخاوف تتعلق بأمن البيانات، وبعد تحرك مماثل من جانب المفوضية الأوروبية الخميس الماضي، قالت رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا إنه لم يعد من الممكن استخدام تيك توك على الأجهزة المهنية اعتباراً من 20 مارس الحالي.
وأوصى تعميم مشدد بأن يقوم الموظفون بإزالة التطبيق من أجهزتهم الشخصية. وكانت المفوضية الأوروبية قد منحت موظفيها مهلة حتى 15 مارس لإلغاء التطبيق من أجهزة العمل الخاصة بهم.

تيك توك
البرلمان الأوروبي
المفوضية الأوروبية
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
اليوم 11:29
مليحة يطلق مبادرة تثقيف الرياضيين
الرياضي
مليحة يطلق مبادرة تثقيف الرياضيين
اليوم 15:43
اتحاد الكرة يُنظم أنشطة متنوعة احتفالاً باليوم الرياضي الوطني
الرياضي
اتحاد الكرة يُنظم أنشطة متنوعة احتفالاً باليوم الرياضي الوطني
اليوم 15:37
«حمدان بن محمد لإحياء التراث» يشارك في أيام الشارقة التراثية
دنيا
«حمدان بن محمد لإحياء التراث» يشارك في أيام الشارقة التراثية
اليوم 15:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©