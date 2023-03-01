«تيك توك» ممنوع في البرلمان الأوروبي

بروكسل (أ ف ب)

أبلغ البرلمان الأوروبي موظفيه بحظر الدخول إلى شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» عبر أجهزة العمل، وشدد البرلمان على مخاوف تتعلق بأمن البيانات، وبعد تحرك مماثل من جانب المفوضية الأوروبية الخميس الماضي، قالت رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا إنه لم يعد من الممكن استخدام تيك توك على الأجهزة المهنية اعتباراً من 20 مارس الحالي.

وأوصى تعميم مشدد بأن يقوم الموظفون بإزالة التطبيق من أجهزتهم الشخصية. وكانت المفوضية الأوروبية قد منحت موظفيها مهلة حتى 15 مارس لإلغاء التطبيق من أجهزة العمل الخاصة بهم.