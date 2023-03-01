السبت 4 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

لهذا السبب.. طلبت شابة متهمة بالقتل إطلاق سراحها

زنزانة في سجن
1 مارس 2023 22:02

طلبت شابة أميركية حامل مسجونة بتهمة القتل من محكمة في فلوريدا إطلاق سراحها بحجة أن جنينها شخص له الحق في الحرية.

أوقفت ناتاليا هاريل (24 عاما) في يوليو 2022 حين كانت في الأسبوع السادس من الحمل وفق الطلب المرفوع أمام القضاء، واتُّهمت بالضلوع في جريمة قتل بعد إطلاقها النار على امرأة كانت تتنقل معها في مركبة أجرة تابعة لشركة "أوبر".

وقالت هاريل، في الشكوى التي قدمتها، إن "الجنين لم يُتهم بأي جريمة من جانب المدعي العام" وهو "مسجون بطريقة غير قانونية"، لافتة إلى أنها "لم تتلق الرعاية الضرورية في وضعها كامرأة حامل في السجن".

وأوضحت وليام نوريس، المحامي الذي استعان والد الجنين بخدماته ليدافع عن "الطفل المنتظر"، إن "الطفل لم يكن لديه أي كلمة عند اتخاذ قرار سجن والدته".

وطلب نوريس إطلاق سراح ناتاليا هاريل بموجب آلية قانونية تتيح الطعن في أي اعتقال يُنظر إليه على أنه تعسفي.

وتحفظت محكمة الاستئناف عن الإدلاء بأي موقف في مضمون القضية، معللة قرارها بأن "الطلب قُدم من دون أي عناصر وقائعية".

وقالت المحكمة "لا نظن أننا قادرون على أن نحدد بشكل صحيح ما إذا كان للطفل الذي سيولد الحق في تقديم التماس أمامنا نظراً إلى عدم اكتمال الملف في هذه القضية".

وانتقدت مونيكا غوردو القاضية في محكمة الاستئناف، بشدة، الحجة "غير المنطقية" المقدمة في طلب إطلاق السراح.

وكتبت "الحجة المقدمة ليست سوى محاولة من الأمّ لاستغلال جنينها للدفع في اتجاه إنهاء احتجازها القانوني".

أخبار ذات صلة
السجن لرجل صفع زوجته على «تيك توك»
المصدر: آ ف ب
السجن
جريمة قتل
جنين
آخر الأخبار
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
الإمارات
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
3 مارس 2023
مورينيو مطلب «البلوز» وسط أصداء «الكلاسيكو»!
الرياضي
مورينيو مطلب «البلوز» وسط أصداء «الكلاسيكو»!
اليوم 15:45
بايرن يجهز للاستغناء عن نوير!
الرياضي
بايرن يجهز للاستغناء عن نوير!
اليوم 15:36
اتحاد الكرة يُشارك في المؤتمر الطبي الآسيوي
الرياضي
اتحاد الكرة يُشارك في المؤتمر الطبي الآسيوي
اليوم 15:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©