لهذا السبب.. طلبت شابة متهمة بالقتل إطلاق سراحها

طلبت شابة أميركية حامل مسجونة بتهمة القتل من محكمة في فلوريدا إطلاق سراحها بحجة أن جنينها شخص له الحق في الحرية. أوقفت ناتاليا هاريل (24 عاما) في يوليو 2022 حين كانت في الأسبوع السادس من الحمل وفق الطلب المرفوع أمام القضاء، واتُّهمت بالضلوع في جريمة قتل بعد إطلاقها النار على امرأة كانت تتنقل معها في مركبة أجرة تابعة لشركة "أوبر". وقالت هاريل، في الشكوى التي قدمتها، إن "الجنين لم يُتهم بأي جريمة من جانب المدعي العام" وهو "مسجون بطريقة غير قانونية"، لافتة إلى أنها "لم تتلق الرعاية الضرورية في وضعها كامرأة حامل في السجن". وأوضحت وليام نوريس، المحامي الذي استعان والد الجنين بخدماته ليدافع عن "الطفل المنتظر"، إن "الطفل لم يكن لديه أي كلمة عند اتخاذ قرار سجن والدته". وطلب نوريس إطلاق سراح ناتاليا هاريل بموجب آلية قانونية تتيح الطعن في أي اعتقال يُنظر إليه على أنه تعسفي. وتحفظت محكمة الاستئناف عن الإدلاء بأي موقف في مضمون القضية، معللة قرارها بأن "الطلب قُدم من دون أي عناصر وقائعية". وقالت المحكمة "لا نظن أننا قادرون على أن نحدد بشكل صحيح ما إذا كان للطفل الذي سيولد الحق في تقديم التماس أمامنا نظراً إلى عدم اكتمال الملف في هذه القضية". وانتقدت مونيكا غوردو القاضية في محكمة الاستئناف، بشدة، الحجة "غير المنطقية" المقدمة في طلب إطلاق السراح. وكتبت "الحجة المقدمة ليست سوى محاولة من الأمّ لاستغلال جنينها للدفع في اتجاه إنهاء احتجازها القانوني". أخبار ذات صلة السجن لرجل صفع زوجته على «تيك توك»

المصدر: آ ف ب