«إرث أبوظبي» يفتتح شاطئ «الوَريه»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق «إرث أبوظبي»، المعروف باسم فندق ونادي ضباط القوات المسلحة سابقاً، مسبح وشاطئ «الوَريه»، الوجهة الترفيهية الجديدة المجهزة للعائلات والأفراد، على أصول الضيافة الإماراتية.

ويقدم «إرث» وجهته الجديدة التي تعكس تجرية متكاملة لاحتوائها على واحة خلابة تصطحب الضيوف في رحلة بين أحضان الطبيعة، وتوفر الإقامة الراقية في الفلل والأجنحة والغرف المطلة على الشاطئ، والتي تم تصميمها باستخدام مواد محلية وتدرجات ألوان محايدة تنسجم مع البيئة المحلية.

26 سنة

وقالت شيخة الكعبي، الرئيس التنفيذي لـ «إرث أبوظبي»: يشرفني افتتاح مسبح وشاطئ «الوَريه» الذي يُعتبر أحدث الإضافات لإمارة أبوظبي، والذي بدوره يتفرّد بمناظره الطبيعية الخلابة وخدمات الضيافة المعهودة من تقاليد دولتنا. وأضافت: لطالما لعب «إرث» دوراً مهماً في حياة سكان مدينة أبوظبي وعلى مدار الـ 26 سنة الماضية، ولذلك يُعتبر هذا التطور الأخير نقطة تحول مهمة في تاريخنا الغني بالتراث والكرم المحلي، ونتطلع لاستقبال النزلاء وأعضاء «إتزان فتنس» إلى جانب الزوار والسياح.

350 متراً

ويُمكن للعائلات والأصدقاء الاسترخاء على الشاطئ الخاص والذي يمتد على طول 350 متراً، وفي المسابح المستوحاة من الواحات الإماراتية. كما يوفر الموقع ممارسة مجموعة من الرياضات المائية مثل التجديف، والـ «جت سكي»، مع توافر مسبح أولمبي داخلي ومرافق رياضية وترفيهية لمختلف الأعمار، بالإضافة إلى البرامج البيئية، بما فيها جولات بقوارب الكاياك إلى غابات القرم، لمن يهوى المغامرة واستكشاف منطقة محمية لم يسبق فتحها أمام العامة من قبل. ويمكن لمحبي اليوغا الاستمتاع بجلسات خارجية قرب الشاطئ، فيما توفر ردهة «أسرح» قائمة مستوحاة من المطبخ الإماراتي المتفرد.

وللأطفال نصيبهم من المرح في «إرث»، حيث يمكنهم الاستمتاع بمسبح مخصص لهم، فضلاً عن أنشطة أخرى مثل كرة الطائرة الشاطئية، وكرة القدم، وتنس الطاولة، وسواها من الألعاب الترفيهية والرياضية المتوافرة ضمن إجراءات السلامة المطبقة بأعلى المقاييس، إذ يُعتبر شاطئ «الوَريه»، ثاني شاطئ في أبوظبي يحصل على شهادة «العلم الأزرق».