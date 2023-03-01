جزيرة ياس تودِّع كيفن هارت

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جزيرة ياس أبوظبي، الوجهة الترفيهية الرائدة، رغبتها بتعيين سفير جديد لشؤون الجزيرة خلفاً للممثل الأميركي الشهير كيفن هارت الذي أسهم في الارتقاء بمكانة الجزيرة لتكون الوجهة الترفيهية الأفضل في العالم، والذي ودّع منصبه قائلاً باللغة العربية «مع السلامة».

وبعد تعيينه العام الماضي كأول سفير لشؤون جزيرة ياس، وعد النجم الكوميدي جميع المعجبين بتعزيز مكانة الجزيرة كأفضل وجهة ترفيهية على مستوى العالم. وقد شوهد كيفن هارت أمس في سيارة فيراري بيضاء متجهاً نحو «ياس مارينا»، حيث أعلن من على متن أحد اليخوت عن انتهاء فترة منصبه، ليظهر بعد ذلك بلحظات إعلان جديد يُشير إلى بحث جزيرة ياس عن سفير آخر لشغل هذا المنصب المميز.

وقد أسهم كيفن هارت في إثراء التجارب الترفيهية الفريدة الحائزة جوائز عالمية والارتقاء بها إلى مستويات جديدة، وأشعل حماس الجمهور بعرضه الكوميدي الفريد الذي قدمه للجماهير في «الاتحاد أرينا». كما حرص كيفن هارت على تخطي مخاوفه من خلال تجربة أفعوانية «فورمولا روسا» في مدينة عالم فيراري أبوظبي، والتي تعتبر أسرع أفعوانية في العالم، ليرفع بتجربته المميزة مستوى الترفيه على جزيرة ياس إلى آفاق غير مسبوقة.