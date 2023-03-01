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حديقة «أم الإمارات» تستضيف 100 من كبار السن

حديقة «أم الإمارات» تستضيف 100 من كبار السن
1 مارس 2023 17:11

أبوظبي (الاتحاد) 

في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، استضافت حديقة «أم الإمارات»، فعّالية مبادرة «أجيال» لدعم كبار السن وإشراكهم في المجتمع، بالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» ومستشفى ميديور، حيث استقبلت 100 من كبار السن من المواطنين والمقيمين، في خطوة تهدف إلى تعزيز تواصلهم مع الطبيعة، ونسج علاقات ودية فيما بينهم في ربوع الوجهة الخضراء المفضلة في أبوظبي، والقائمة على إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.
وقالت سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»: «ينسجم برنامج رحلة الأجيال مع أهدافنا في دعم ثقافة المسؤولية الاجتماعية المشتركة، وإحداث أثر إيجابي حقيقي في المجتمع، من خلال تعزيز التواصل بين مختلف شرائحه. كما يهدف إلى نشر ثقافة المشاركة الفعالة في المجتمع. ويتماشى البرنامج مع قيمنا في هيئة (معاً)، لا سيما السعي إلى إحداث التغيير الإيجابي، وتمكين المتطوعين من تحمل المسؤولية الفردية بشأن الدور الذي يمكنهم لعبه في هذا الصدد، حيث توسع نطاق البرنامج ليتم تنفيذه في مناطق العين ومنطقة الرويس- الظفرة». 

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وتحرص حديقة أم الإمارات دوماً على دعم المبادرات المميزة مثل «أجيال»، نظراً لانسجامها مع رؤيتها المتمثلة بجمع أفراد المجتمع لإلهام بعضهم، ومنحهم مساحة مشتركة لتعزيز الإحساس بالانتماء إلى المكان، وتوفير فرص للتواصل والنمو.وقال الدكتور سعد عزيز، المدير الطبي لمستشفي ميديور أبوظبي: «يسعدنا أن نكون جزءاً من هذه المبادرة الهادفة إلى دعم وإشراك كبار السن. ونحن في (ميديور) نؤكد التزامنا الراسخ بتعزيز صحة ورفاهية مجتمعنا، ونعتقد أن فعاليات رائدة مثل (أجيال) ستتيح لنا فرصة رد الجميل إلى المجتمع، ودعم المبادرات التي لها تأثير إيجابي على صحة الناس». 
حظي كبار السن من ضيوف حديقة «أم الإمارات» بفرصة ممتعة للتواصل الاجتماعي، والاستمتاع بالتجوال في أرجاء الحديقة ذات الطبيعة الخلابة، والاستماع لأحاديث ضيوف مميزين، وعيش أجواء الضيافة العربية الإماراتية التقليدية، وسط محيط مفعم بالهدوء والسكينة من المساحات الخضراء والأشجار الوارفة.
وتلتزم حديقة «أم الإمارات» منذ انطلاقتها بدعم المجتمع، وتهيئة فرص قيّمة لفئات المجتمع من مختلف الأعمار للالتقاء والاستمتاع بتجارب ممتعة ومفيدة. كما تتطلع الحديقة، من خلال هذه المبادرة ومبادرات أخرى مماثلة، إلى دعم القضايا التي تعزز حياة الأفراد والمجتمع في دولة الإمارات. 

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