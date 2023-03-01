انطلاق فعاليات مؤتمر الشيخ زايد العالمي الخامس للسلام غداً في الهند

كاليكوت كيرالا (الاتحاد)

ستنطلق غداً الخميس فعاليات مؤتمر الشيخ زايد العالمي الخامس للسلام بمدينة كاليكوت كيرالا الهند تحت شعار «عالم سلمي وإنسان أخلاقي» ضمن احتفالية جامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية بكاليكوت بتوزيع الشهادات للخريجين والملتقى السنوي لدعاة الدين الإسلامي بمناسبة ختم دراسة صحيح البخاري، وسيشارك في المؤتمر مئات من الضيوف من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى الوزراء والدبلوماسيين الممثلين بحكومة كيرالا والحكومة المركزية الهندية، وهذه هي المرة الخامسة التي يقوم بها منتدى الشيخ زايد العالمي للسلام بتنظيم مؤتمر السلام باسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الهند بهدف نشر رسالة السلام والتسامح وتوعية المجتمع بأهمية التعايش السلمي بين مختلف الطوائف والأعراق والأديان.وقال فضيلة الشيخ أبو بكر أحمد، مفتي الديار الهندية، الرئيس التنفيذي لمنتدى الشيخ زايد العالمي للسلام: «إن هذا المؤتمر له أهمية قصوى نظراً إلى الظروف التي يمر بها العالم، خصوصاً بلادنا الهندية، كما تزيد أهميته نظراً إلى تنظيمه باسم المغفور الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي شهد عالمنا المعاصر جهوده الجادة لنشر مفهوم السلام والتعايش السلمي في كل العالم، وقد ناقشنا كثيراً في المؤتمرات السابقة عن شخصيته العبقرية وإسهاماته في توحيد صفوف المجتمعات، وإيجاد حلول فعالة لتقليص الفجوة بين الدول المتنازعة».وأضاف: «كما نحتاج حالياً إلى استلهام أفكاره النيرة لتحقيق الأمن والتعايش بين مختلف الطوائف والشعوب، خصوصاً في دولة الهند التي يعيش بأرضها مئات الثقافات والديانات».

وتجري فعاليات المؤتمر بمناسبة الاحتفالية السنوية الـ 45 لجامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية بكاليكوت بمناسبة توزيع الشهادات للخريجين الذين يبلغ عددهم أكثر من 500 خريج من مختلف كلياتها ومعاهدها، وبمناسبة الملتقى السنوي لدعاة الدين الإسلامي بمناسبة ختم دراسة صحيح البخاري.