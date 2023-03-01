«سكة».. إيقاع وسينما وترفيه

أبوظبي (الاتحاد)

تجارب ثقافية استثنائية تقدمها النسخة الـ 11 من مهرجان «سكة للفنون والتصميم» المقامة في «حي الفهيدي التاريخي»، وتحتفي من خلالها بالترفيه والإيقاعات الموسيقية وروائع السينما التي يعرضها المهرجان ضمن أجواء إبداعية ملهمة، يكشف عبرها عن تنوع وثراء المشهد الفني المحلي. ويمنح أصحاب المواهب المتعددة منصة مبتكرة تُمكنهم من تطوير وصقل مهاراتهم وعرض إبداعاتهم أمام الجمهور، تحقيقاً لالتزامات هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» الهادفة إلى دعم وتعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية في الإمارة.

ولأول مرة، يقدم المهرجان الذي تستمر فعالياته حتى 5 مارس الجاري، مبادرته «سكة تتحدث» التي يفتح عبرها أعين الفنانين وأصحاب المواهب الإبداعية والزوار على مستقبل القطاع وتوجهاته عالمياً. ويتضمن برنامج المبادرة 8 جلسات حوارية تستضيف مجموعة من الفنانين وخبراء الفنون والعمارة، من بينهم فراس صفي الدين، كبير المهندسين المعماريين في Gamium.World، ويقدم جلسة «كيف يعيد الإنترنت المكاني تعريف الهوية والعمارة»، فيما يقدم كل من المخرجة نهلة الفهد وطوني المسيح، المدير الإداري لدى ماجد الفطيم للسينما، والإعلامي عبدالله الكعبي رؤاهما حول السينما المستقلة في جلسة تديرها فيكاس بنجابي. ويضيء أستاذ الهندسة المعمارية الدكتور جورج قشعمي، مدير مركز البحث والابتكار والتصميم في الجامعة الأميركية في دبي على «تأثير التكنولوجيا على العمارة والتصميم».

ورش متنوعة

وسيكون زوار المهرجان على موعد مع أكثر من 100 ورشة عمل متنوعة، يشرف على تقديمها نخبة من الفنانين مثل عبد الله لطفي، وأسماء بكر، والعنود عبدالله، ومهرة الملا، ولينا يونس، وتتولى تنظيمها مجموعة من المراكز الثقافية والفنية في دبي، منها «مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري»، و«إدارة التراث العمراني والآثار – بلدية دبي»، و«مركز تشكيل» و«بروجكت يو»، حيث تهدف الورش إلى تنمية وصقل مهارات الزوار واكتشاف المواهب، وتعريفهم بتقنيات نحت وتشكيل الجبس، وفنون التصوير باستخدام كاميرات نيكون، وطرق تصميم المجوهرات، وصناعة الخزف والفخار، بالإضافة إلى ورش أخرى لتعليم تقنيات الرسم التقليدي، والتعريف بفن الواقع الافتراضي، وغيرها الكثير.

روائع الطلبة

يضيء «سكة» المندرج تحت مظلة «موسم دبي الفني» شاشاته بمجموعة من الأفلام الروائية القصيرة والطويلة التي تعبر عن رؤى صناع الفن السابع، مقدماً لجمهوره 10 أيام مليئة بالعروض السينمائية، بينها الفيلم الغنائي Sing 2 من إخراج جارث جينينغز وكريستوف لورديليت، وفيلم الأنيمشن WALL E للمخرج أندرو ستانتون، والفيلم الدرامي الرياضي Secretariat للمخرج راندال والاس، إلى جانب مجموعة من الأعمال القصيرة التي تعكس إبداعات طلبة الجامعات، مثل فيلم «متاهة» Labyrinth للمخرجة لطيفة الحوسني من جامعة زايد، وفيلم «لأكل الخبز» To Eat bread للمخرج محمد ربيع من مدرسة وارسو للفيلم – بولندا، «والنغمات الأخيرة» للمخرجة دعاء صلاح فريد من مركز كمال أدهم في الجامعة الأميركية بالقاهرة. ويقدم «سكة» لجمهوره لمحة خاصة عن مبادرة «روائع» التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم بهدف تعريف الطلبة على روائع الفنون والسينما والمسرح والشعر.



روك وفيوجن

وأمام أكثر من 80 مؤدياً يفتح المهرجان أزقة «حي الفهيدي التاريخي»، مانحاً إياهم مساحة واسعة للتعبير عن إبداعاتهم ومواهبهم في الموسيقى والشعر والكوميديا والترفيه. وتستضيف ليالي «سكة للفنون والتصميم» تشكيلة من العازفين لتقديم أنواع مختلفة من الموسيقى، مثل الروك، والكلاسيكية، والراب، والروك البديل، والفيوجن، ومن بينهم الأردني كمال مسلم الذي يطل برفقة العازف الريد ون، والملحن وعازف العود الإماراتي سيف آل علي، وعازف الغيتار عبد الكريم هيكل، ومغني الراي مهدي بحمد، وفرقة DUBAFRIQUE المتخصصة في قرع الطبول الأفريقية، والمغني فادي الرفاعي. ويخصص المهرجان فقرة للفنان الإماراتي عبدالله القصّاب الذي يعد من المتحدثين البارزين والمتميزين في عروض «ستاند أب كوميدي»، والشاعرة سارة عبد الله.ويُمكن للزوار الاستمتاع بتشكيلة واسعة من النكهات التقليدية الإماراتية والعالمية التي تقدمها العديد من المطاعم والمشاريع المحلية، بالتعاون مع «براند دبي» ودعم من أعضاء مبادرة «بكل فخر من دبي» التي تسلط الضوء على رواد الأعمال وأصحاب هذه المشاريع، احتفاءً بالثقافة المحلية والنكهات الغنية التي تتميز بها دبي.