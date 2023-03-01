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العثور على مومياء عمرها 8 قرون

المومياء التي عثر عليها في حقيبة عامل توصيل
1 مارس 2023 15:35

صادرت شرطة البيرو في الأيام الماضية مومياء من حقبة ما قبل الغزو الإسباني عمرها "600 إلى 800 عام" في حقيبة عازلة للحرارة عائدة لعامل سابق في خدمات التوصيل المنزلي يؤكد أنها محفوظة في منزله منذ ثلاثة عقود.

وقد وُضع الرجل البالغ 26 عاما، واسمه خوليو سيزار بيرميخو، قيد التوقيف الاحتياطي، وفق ما أعلنت السلطات الثلاثاء.

وأوضحت وزارة الثقافة أن المومياء "العائدة لحقبة ما قبل الإسبان" والمقدّر عمرها بما بين "600 عام و800"، تعود إلى "فرد ذكر بالغ محنط، ينحدر على الأرجح من الجزء الشرقي من منطقة بونو" في جبال الأنديس البيروفية على بعد حوالى 1300 كيلومتر إلى الجنوب الشرقي من العاصمة ليما.

وعثرت الشرطة على المومياء خلال عملية تفتيش أجرتها السبت في إحدى حدائق بونو.

وفي مقطع مصور انتشر على نطاق واسع عبر الشبكات الاجتماعية، أوضح خوليو سيزار بيرميخو لصحافي محلي أن المومياء التي كان يُطلق عليها "تحبباً" اسم "خوانيتا"، كانت محفوظة منذ "ما يقرب من ثلاثين عاما" في منزله العائلي.

وأشار إلى أن والده استحصل عليها من شرطي كان مديناً له بالمال.

 

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المصدر: وكالات
مومياء
البيرو
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